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Путін переоцінив можливості Росії, і це коштуватиме йому влади, - Bloomberg

Головний стратег компанії Clocktower Group прогнозує, що президент РФ втратить владу протягом12 місяців.

Путін переоцінив можливості Росії, і це коштуватиме йому влади, - Bloomberg
Фото: 9c9media.com

Президент РФ Володимир Путін не врахував обмежені можливості Росії при спробі захопити Україну, такая помилка, скоріш за все, коштуватиме йому влади. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на головного стратега компанії Clocktower Group Марко Папіка.

За оцінкою Папіка, Путін проігнорував матеріальні обмеження його війська і країни загалом, на які треба було зважати при прийнятті рішення про напад. Також на ситуацію впливає те, що Україна чинить значний спротив. У кінцевому підсумку, прогнозує аналітик, ці фактори можуть призвести до краху Путіна як лідера Росії, і це станеться протягом найближчих 12 місяців.

"По-перше, українці борються дуже, дуже жорстко. По-друге, російські військові не мали досвіду ведення справжніх війн. І по-третє, Україна є дуже складним місцем для вторгнення. Я насправді вважаю, що те, що відбувається в Україні, надзвичайно жахає, але й обнадіює. Ми спостерігаємо те, чого давно не бачили – ми бачимо народження нової національної ідентичності. Справа в тому, що те, що ми зараз бачимо в Україні, є народженням справді самосвідомої нації. І я думаю, що це дійсно може бути дуже цікавою можливістю інвестування протягом наступного десятиліття, за умови, що вони відіб'ють цю спробу окупації, та матимуть незалежність у майбутньому," - заявив Папік.

Він також додав, що "дає Путіну 12 місяців", оскільки коли політики приймають надзвичайно погані рішення й ігнорують обмеження в своїх спроможностях, на них чекає кара.

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