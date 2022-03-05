Прем'єр Ізраїлю прибув на переговори з Путіним щодо ситуації довкола України, - ізраїльські ЗМІ

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Бенет прибув із неоголошеним візитом до Російської Федерації для переговорів з президентом Володимиром Путіним щодо ситуації довкола України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання The Jerusalem Post.

"Прем'єр-міністр Нафталі Беннет, як повідомляють, перебуває в Москві для переговорів з Володимиром Путіним", - пише видання з посиланням на дані російської сторони.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що у Кремлі зараз відбуваються переговори президента РФ та прем'єр-міністра Ізраїлю.

"Обговорюється ситуація навколо України", – сказав Пєсков журналістам.

Нагадаємо, 1 березня російські війська атакували телевежу в Києві. Від обстрілу загинули пʼятеро людей, ще пʼятеро отримали поранення. Частина каналів припинила трансляцію, але оперативно відновила.

Росія також здійснила ракетну атаку на територію, на якій розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр". МЗС Ізраїлю засудило атаку Росії на єврейський цвинтар поблизу Бабиного Яру і за можливості обіцяє допомогти з відновленням.

2 березня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю.