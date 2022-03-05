Puma, Adobe, Payoneer та IBM припиняють роботу в Росії

Провідні компанії та світові бренди продовжують зупиняти свій бізнес у Росії через агресію, яку розв'язав Кремль проти українського народу. П'ятого березня роботу в країні-агресорі припинили Puma, Adobe, Payoneer та IBM.

Про те, що з Росії пішла IT-компанія Adobe, повідомив у своєму Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Adobe зупиняє свої нові продажі у Росії. Вдячний, що звернення міністерства знайшло відгук, не змусивши на себе чекати", - йдеться в повідомленні.

Компанія Adobe – всесвітній виробник графічного програмного забезпечення. Найвідомішими продуктами IT-компанії є Adobe Reader й Adobe Photoshop.

З російського ринку йдуть американські компанія Payoneer й електронна корпорація IBM. Про це віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у своєму телеграмі.

Payoneer – платіжна система, що надає фінансові послуги та здійснює грошові перекази. Тим часом IBM є одним з найбільших у світі виробників комп'ютерів та програмного софту.

Також припиняє роботу в Росії спортивний бренд Puma. Lb.ua з посиланням на Twitter компанії повідомляє, що німецький бренд оголосив про зупинку постачань у Росію, закриття магазинів і припинення співпраці з російською баскетбольною асоціацією.

З початку повномасштабної агресії проти України через санкції з Росії пішли більш як сто світових компаній і брендів. Зокрема, іспанський роздрібний продавець одягу Inditex, який є власником компанії Zara, припинив торгівлю в Росії, в тому числі онлайн, і закрив 502 магазини.

Нагадаємо, 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну агресію проти України, президент США Джозеф Байден оголосив про те, що США запроваджують санкції проти Росії, зокрема, заборону на експорт високотехнологічної продукції в Росію. Через американські санкції найбільші світові виробники процесорів Intel, AMD та TSMC припинили постачання своєї продукції до Росії.