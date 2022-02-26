Блокчейн-активісти розпочали благодійний проєкт зі збором коштів NFT

Блокчейн-активісти розпочали благодійний проєкт Unchain, метою якого є збір коштів на гуманітарну допомогу.
"Боротьба з російським окупантом – один з головних пріорітетів сьогодні. І робити це можна по-різному, зокрема криптовалютою. Головна мета проєкту – розірвати ланцюг війни та назавжди розкидати її подалі один від одного", – стверджують активісти.
Основний інструмент для збору коштів - NFT.
Вони додали, що не збирають гроші конкретно на зброю, а збирають на ліки, евакуацію, їжу, одяг.
Жертувавати можна через
BSC Charity Address (BEP20):
0x67ef9A8D7f4ed931ac63e873b75d8F8dea64Cdb2
(BNB, USDT, USDC, BUSD)
ETH Charity Address (ERC20):
0x10E1439455BD2624878b243819E31CfEE9eb721C
(ETH, USDT, USDC)
Призначення – "гуманітарка".