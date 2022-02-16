У вчорашніх DDoS-атаках є сліди іноземних спецслужб, - Кіберполіція

Цю інформацію озвучили на спільному брифінгу Кіберполіції, Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, РНБО та НБУ щодо хакерських атак 15 лютого.

Кіберполіція відпрацьовує кілька векторів вчинення DDoS-атак на сайти органів влади і банківських установ 15 лютого, а СБУ виявила сліди іноземних спецслужб.

Про ситуацію довкола хакерських атаках говорили на спільному брифінгу 16 лютого представники Кіберполіції, Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, РНБО та НБУ, повідомляє пресслужба Департаменту кіберполіції.

Начальник Кіберполіції Юрій Виходець повідомив, що його відомство відпрацьовує кілька векторів вчинення DDoS-атак і розпочало перевірку за зверненням одного із державних банків.

За словами Віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, такі атаки коштують мільйони доларів. Їхня мета - посіяти паніку серед українців та дестабілізувати ситуацію в державі.

15 лютого після старту хакерських атак на сайти і додатки банків було призупинено роботу частини інформаційних ресурсів, щоб не допустити поширення атаки.

"Ми забезпечили суттєве зниження рівня шкідливого трафіку за допомогою обмеження списків контролю доступу й конфігурування політик на засобах протидії DDoS-атакам. Працюють наші центри очистки. Тому, незважаючи на те, що атака й досі триває, а середні показники її потужності сягають десятків гігабіт на секунду, ситуація повністю контрольована: вебресурси, які є мішенню атак, продовжують функціонувати", – заявив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

Представник Національного банку України повідомив, що "дестабілізації банківської системи не відбулося, жодних витоків даних та втрат грошових коштів клієнтів не сталося".

В СБУ повідомили, що не виключають причетності до атак спецслужб країни-агресора. Наразі відомство розслідує всі обставини злочину.

Нагадаємо, вчора хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, відбулися збої в роботі "Приват24" та "Ощадбанку". Зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. Заявило про ймовірну DDoS-атаку на свій офіційний сайт Міносвіти. Щоб її попередити, на порталі розпочали технічні роботи.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила серію хакерських атак, які були здійснені з території чотирьох країн, зокрема - Росії.

Держспецзв'язку повідомило, що попри продовження атак ситуація залишається під контролем.