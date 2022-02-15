Міносвіти заявило про ймовірну DDoS-атаку на свій офіційний сайт

Міністерство освіти і науки повідомило про ймовірну DDoS-атаку на свій сайт.
Про це повідомила пресслужба відомства на сторінці МОН у Facebook.
"З метою упередження ймовірної DDoS-атаки на офіційному сайті Міністерства освіти і науки з 20:00 години 15 лютого 2022 року будуть проводитися планові технічні роботи. На період робіт сайт буде тимчасово недоступний", - йдеться в повідомленні.
На період недоступної роботи офіційного сайту Міносвіти реконмендувало українцям користуватися такими офіційними вебресурсами МОН:
- Telegram https://t.me/UAmonogram
- Twitter https://mobile.twitter.com/MON_UKRAINE
- YouTube https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA
- Instagram https://www.instagram.com/mon.ua.official/
- TikTok https://www.tiktok.com/@mon_ukraine
"Також ексклюзивна та достовірна інформація про роботу команди МОН публікується в Telegram-каналі Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета: https://t.me/SerhiyShkarlet", - повідомили в пресслужбі МОН.
Нагадаємо, декілька годин тому перестав працювати мобільний додаток "Приват24", спостерігалися збої в роботі "Ощадбанку". "Лежать" сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Інформацію про це підтвердили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Востаннє масштабна кібератака на українські офіційні ресурси трапилася в ніч із 13 на 14 січня цього року. Тоді постраждали 22 сайти органів державної влади, 6 з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців.
У ніч на 26 січня було здійснено кібератаку на офіційний сайт України Ukraine.ua.
РНБО тоді заявила, що зібрані дані про кібератаки вказують на причетність російських хакерських угрупувань.