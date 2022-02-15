Міносвіти заявило про ймовірну DDoS-атаку на свій офіційний сайт

Щоб її попередити, на сайті МОН почали проводити планові технічні роботи. З 20.00 сайт буде тимчасово недоступний.

Міністерство освіти і науки повідомило про ймовірну DDoS-атаку на свій сайт.

Про це повідомила пресслужба відомства на сторінці МОН у Facebook.

"З метою упередження ймовірної DDoS-атаки на офіційному сайті Міністерства освіти і науки з 20:00 години 15 лютого 2022 року будуть проводитися планові технічні роботи. На період робіт сайт буде тимчасово недоступний", - йдеться в повідомленні.

На період недоступної роботи офіційного сайту Міносвіти реконмендувало українцям користуватися такими офіційними вебресурсами МОН:

Telegram https://t.me/UAmonogram

Twitter https://mobile.twitter.com/MON_UKRAINE

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA

Instagram https://www.instagram.com/mon.ua.official/

TikTok https://www.tiktok.com/@mon_ukraine

"Також ексклюзивна та достовірна інформація про роботу команди МОН публікується в Telegram-каналі Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета: https://t.me/SerhiyShkarlet", - повідомили в пресслужбі МОН.

Нагадаємо, декілька годин тому перестав працювати мобільний додаток "Приват24", спостерігалися збої в роботі "Ощадбанку". "Лежать" сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Інформацію про це підтвердили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Востаннє масштабна кібератака на українські офіційні ресурси трапилася в ніч із 13 на 14 січня цього року. Тоді постраждали 22 сайти органів державної влади, 6 з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців.

У ніч на 26 січня було здійснено кібератаку на офіційний сайт України Ukraine.ua.

РНБО тоді заявила, що зібрані дані про кібератаки вказують на причетність російських хакерських угрупувань.