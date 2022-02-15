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Міносвіти заявило про ймовірну DDoS-атаку на свій офіційний сайт

Щоб її попередити, на сайті МОН почали проводити планові технічні роботи. З 20.00 сайт буде тимчасово недоступний.

Міносвіти заявило про ймовірну DDoS-атаку на свій офіційний сайт
Фото: Depositphotos/REDPIXEL

Міністерство освіти і науки повідомило про ймовірну DDoS-атаку на свій сайт.

Про це повідомила пресслужба відомства на сторінці МОН у Facebook.

"З метою упередження ймовірної DDoS-атаки на офіційному сайті Міністерства освіти і науки з 20:00 години 15 лютого 2022 року будуть проводитися планові технічні роботи. На період робіт сайт буде тимчасово недоступний", - йдеться в повідомленні.

На період недоступної роботи офіційного сайту Міносвіти реконмендувало українцям користуватися такими офіційними вебресурсами МОН:

  • Telegram https://t.me/UAmonogram
  • Twitter https://mobile.twitter.com/MON_UKRAINE
  • YouTube https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA
  • Instagram https://www.instagram.com/mon.ua.official/
  • TikTok https://www.tiktok.com/@mon_ukraine

"Також ексклюзивна та достовірна інформація про роботу команди МОН публікується в Telegram-каналі Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета: https://t.me/SerhiyShkarlet", - повідомили в пресслужбі МОН.

Нагадаємо, декілька годин тому перестав працювати мобільний додаток "Приват24", спостерігалися збої в роботі "Ощадбанку". "Лежать" сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Інформацію про це підтвердили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Востаннє масштабна кібератака на українські офіційні ресурси трапилася в ніч із 13 на 14 січня цього року. Тоді постраждали 22 сайти органів державної влади, 6 з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців.

У ніч на 26 січня було здійснено кібератаку на офіційний сайт України Ukraine.ua.

РНБО тоді заявила, що зібрані дані про кібератаки вказують на причетність російських хакерських угрупувань.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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