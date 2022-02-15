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Окупанти на Донбасі стріляли із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Окупанти на Донбасі стріляли із забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Фото: EPA/UPG

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань РФ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, у бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

В напрямку  Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Оріхове збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню на Донбасі. В результаті двоє військовослужбовців дістали поранення.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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