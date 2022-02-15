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Окупанти проводять рейди по громадських місцях ОРДЛО для виявлення "уклоністів" від служби на ворога, – розвідка

На тимчасово окуповані території на минулому тижні прибули інспекційні групи вищих органів військового управління ЗС РФ. 

Окупанти проводять рейди по громадських місцях ОРДЛО для виявлення "уклоністів" від служби на ворога, – розвідка
Фото: EPA/UPG

Російські окупаційні адміністрації разом із ворожим військовим командуванням продовжують активні заходи з комплектування особовим складом 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів. 

Про це повідомили в Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

"Здійснюються рейди по приватних підприємствах, громадських місцях з метою виявлення осіб придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах", – зазначили розвідники.

У ГУР додали, що з кінця минулого тижня на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях відмічено збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ. 

Вони перевіряють здатність до приведення у вищі ступені боєготовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом. 

Нагадаємо, з 1 грудня Збройні сили Росії почали новий період оперативної та бойової підготовки.

Вони проводили денні і нічні стрільби, зокрема з артилерії, танків і бойових машин. Окрім цього, під керівництвом інструкторів – кадрових військовослужбовців збройних сил РФ – організували збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць “Мста-Б” та 122-мм реактивних систем залпового вогню “Град”.

Станом на середину січня Командування Збройних сил Росії продовжувало утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях Донеччини і Луганщини. 

У лютому розвідка повідомила, що командування окупантів направило до вищих органів управління ЗС РФ заявки на комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин для ремонту військової техніки.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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