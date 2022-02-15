Окупанти проводять рейди по громадських місцях ОРДЛО для виявлення "уклоністів" від служби на ворога, – розвідка

Російські окупаційні адміністрації разом із ворожим військовим командуванням продовжують активні заходи з комплектування особовим складом 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Про це повідомили в Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

"Здійснюються рейди по приватних підприємствах, громадських місцях з метою виявлення осіб придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах", – зазначили розвідники.

У ГУР додали, що з кінця минулого тижня на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях відмічено збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ.

Вони перевіряють здатність до приведення у вищі ступені боєготовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом.

Нагадаємо, з 1 грудня Збройні сили Росії почали новий період оперативної та бойової підготовки.

Вони проводили денні і нічні стрільби, зокрема з артилерії, танків і бойових машин. Окрім цього, під керівництвом інструкторів – кадрових військовослужбовців збройних сил РФ – організували збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць “Мста-Б” та 122-мм реактивних систем залпового вогню “Град”.

Станом на середину січня Командування Збройних сил Росії продовжувало утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях Донеччини і Луганщини.

У лютому розвідка повідомила, що командування окупантів направило до вищих органів управління ЗС РФ заявки на комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин для ремонту військової техніки.