Рада запровадила кримінальну відповідальність за антисемітизм

Верхавна Рада прийняла в другому читанні зкаонопроєкт про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму (№ 5110).

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Так, передбачається унормування положення Кримінального кодексу відповідно до положень законопроєкту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", яким законодавчо врегульовуються питання протидії та запобігання антисемітизму та його проявам в Україні.

Закон № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу в частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. Згідно з документом, за такі прояви передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 - 17000 гривень) або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, у вересні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. 7 довтня його підписав президент Зеленський. Антисемітизмом визнано "певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них". У грудні закон про криміналізацію антисемітизму нардепи прийняли в першому читанні.