Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк впевнена, що Верховна Рада України цього тижня прийме усі необхідні "безпекові" законопроєкти.

Про це вона розповіла журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Цього тижня будуть ухвалені всі необхідні законопроєкти, які стосуються того, щоб збільшити видатки на Збройні сили України і збільшити видатки на територіальну оборону", - сказала Шуляк.

Вона також пояснила, що джерело цих коштів уже визначене.

"На сьогодні вже визначене джерело таких грошей. По-перше, це буде законопроєкт, який ми теж сподіваємось ухвалити цього тижня, який буде стосуватися ренти для компаній, що займаються видобутком газу", - пояснила Шуляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів забеспечити з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ на 30% та доведення до 20% від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії.