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Шуляк: Цього тижня ​Рада прийме усі "безпекові" закони

Парламент має збільшити видатки на ЗСУ та територіальну оборону.

Шуляк: Цього тижня ​Рада прийме усі "безпекові" закони
Фото: Макс Требухов

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк впевнена, що Верховна Рада України цього тижня прийме усі необхідні "безпекові" законопроєкти.

Про це вона розповіла журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Цього тижня будуть ухвалені всі необхідні законопроєкти, які стосуються того, щоб збільшити видатки на Збройні сили України і збільшити видатки на територіальну оборону", - сказала Шуляк.

Вона також пояснила, що джерело цих коштів уже визначене.

"На сьогодні вже визначене джерело таких грошей. По-перше, це буде законопроєкт, який ми теж сподіваємось ухвалити цього тижня, який буде стосуватися ренти для компаній, що займаються видобутком газу", - пояснила Шуляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів забеспечити з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ на 30% та доведення до 20% від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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