Коломойський назвав вигідним для себе закон про олігархів

"Це хороший закон. Якщо не посадять тут, тоді ти повністю легалізований на Заході".

Бізнесмен Ігор Коломойський упевнений, що підпадає під визначення олігарха за всіма пунктами, прописаними в законі про запобігання загрозам нацбезпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу.

Про це він повідомив у інтервʼю "Українській правді".

"Гроші є, питання монополії умовне, але знову ж таки можуть приписати і "Укрнафту" і ще щось, тобто теоретично маю стосунок. Штучний чи справжній – це вже потім ходи судись чи пояснюй, експертизи роби. Але я не буду, тому що навіщо витрачати час – олігарх так олігарх. "Стадіон – так стадіон", – заявив він.

При цьому Коломойський запевнив, що не бере участі в політичному житті, але йому ніхто не повірить. Він додав, що його юристи вважають закон про олігархів позитивним для нього.

"Але мені чому добре? Тому що я ж під 20 000 фунтів (сума, яку він має право витрачати в тиждень. – Ред.). Знову ж таки, нема лиха без добра: прибутку нема жодного, нічого не витрачаю, нічого не купую, нічого не продаю. З грудня 2017 я під freezing order і будь-які дії треба узгоджувати з юристами ПриватБанку. Тому мене це не сильно напружує", – запевнив він.

Коломойський додав, що для нього цей закон корисний і з точки зору мінусів жодних проблем не становить.

"З точки зору плюсів – якщо я подаю декларацію електронну, її перевіряє НАЗК. Якщо НАЗК щось знайшло, передає її в адмінвідповідальність чи в НАБУ, правильно? А тепер на Заході, припустимо, коли всі кричали, що олігархи "сволота, кровопивці, мироїди" – приходиш у той же західний банк і говориш: "рахунок відкрийте". Коли ти чесна людина, тебе все рівно питають, а "звідки дровишка"? А тепер ось у мене електронна декларація, ось закон про олігархів, ось я її здав, ось мене поки не посадили, ось довідка, що жодних кримінальних справ щодо цього закону", – пояснив Ігор Коломойський.

Тобто, на його думку, декларації, які людина зобовʼязана подавати як олігарх, доводять, що держава визнає легальність його майна.

"Це хороший закон. Якщо не посадять тут, тоді ти повністю легалізований на Заході. Тобто після того, як ти стаєш олігархом, все виконав як там написано, не порушуєш, а, відповідно, до тебе не застосовують санкції і не посадили за неправильну декларацію – значить, виходить, те, що ти написав, все є... Якщо є декларація, і біла, все чисто, то вважай, ти відбілився", – додав він.

Нагадаємо, закон про олігархів було ухвалено 23 вересня минулого року, а президент Володимир Зеленський підписав його на початку листопада. Також урядом було затверджено план заходів з деолігархізації.

Закон встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками. Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті, вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Реєстр олігархів буде вести Рада національної безпеки і оборони, яка планує визначити перших олігархів 20-25 травня 2022 року.