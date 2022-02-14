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З нагоди тижня солідарності на будівлі мерії столиці Латвії встановили прапор України

Ввечері будівлю підсвітили кольорами українського прапора. Така акція триватиме до 20 лютого.

З нагоди тижня солідарності на будівлі мерії столиці Латвії встановили прапор України
Фото: Пресслужба Посольства України в Латвії

На знак солідарності керівництва та жителів Риги з Україною посол України в Латвії Олександр Міщенко разом з головою Ризького самоуправління Мартиньшсом Статісом та віцемером Риги Едвардсом Смілтенсом урочисто встановили прапор України на будівлі Ризької міської ради.

За повідомленням пресслужби Посольства України в Латвії, 14 лютого будівлю мерії Риги освітили кольорами українського прапору. 

"Затверджено рішення, що прапор України та підсвітка в українських кольорах на будівлі мерії міста триватимуть до 20 лютого", - повідомили в посольстві.

"За результатами спільної зустрічі Посол України, міський голова та віцемер Риги провели коротку прес-конференцію для журналістів, у ході якої латвійська сторона підтвердила незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та наголосили, що Україна не одна у своїй боротьбі за незалежність з російською агресією", - йдеться на сторінці Facebook-українського посольства. 

Фото: Пресслужба Посольства України в Латвії

Фото: Пресслужба Посольства України в Латвії

Фото: Пресслужба Посольства України в Латвії

Під час прес-конференції сторони оголосили про початок тижня солідарності Риги з Україною, який передбачає комплекс заходів, що будуть проходити з 14 по 20 лютого. 

Серед них - проведення молебню за загиблими на Донбасі українськими воїнами в головному Домському соборі м. Риги, відвідання мером Риги Ризької Української середньої школи, розгортання на центральній площі міста 30-метрового прапору України, проведення флешмобу #StandWithUkraine та зустрічі мера міста М.Статіса з активом української громади в рамках Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого в приміщенні Посольства України в Латвії.

Нагадаємо, 13 лютого міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва повідомила, що її відомство підготувало план на випадок прибуття великої кількості людей з України через загрозу російського вторгнення. Мова йде про 10 тисяч осіб.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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