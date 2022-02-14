У Раді зареєстровали проєкт постанови-звернення про невизнання "ДНР" та "ЛНР"

Текст документа поки що відсутній.

Група народних депутатів із різних фракцій зареєстрували проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до ООН, Європейської комісії, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

На сайті парламенту зазначається, що відповідний проєкт постанови №7048 зареєстровано в понеділок, 14 лютого.

Текст документа поки що відсутній. Зазначається, що наразі він "переданий на розгляд керівництву".

Нагадаємо, сьогодні до Держдуми Російської Федерації внесли проєкт постанови звернення до Володимира Путіна про визнання терористичних організацій "ДНР" та ЛНР", які діють на окупованій частині Донбасу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розцінюватиме можливе визнання Росією незалежності окупованих нею територій на Донбасі як вихід з Мінських домовленостей.

Спікер Ради Стефанчук також заявив, що парламент готує проєкт постанови у разі визнання Держдумою "ЛНР" та "ДНР". Він зазначив, що постанова може бути зареєстрована в Раді до кінця дня.