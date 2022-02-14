Зеленський прокоментував слова Пристайка про курс на членство в НАТО

"Я вважаю, що ми повинні рухатимь тим шляхом, який ми обрали. Головне, щоб на цьому шляху була наша армія потужна. А куди цей шлях приведе і коли – подивимось".

Україна буде рухатися обраним шляхом на членство в НАТО.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу з нагоди візиту канцлера ФРН Олафа Шольці у відповідь на прохання прокоментувати слова посла у Великобританії Вадима Пристайка щодо можливості відмови від курсу на вступ до блоку заради припинення війни.

"Щодо заяви нашого посла – я думаю, ви правильно сказали – відповідь МЗС була офіційна, була правильна, виважена, предметна. Щодо того, чи правильно ми всі його зрозуміли... В тому, що він сказав, треба звернути увагу на деякі деталі. Я думаю, що сьогодні багато журналістів і лідерів дійсно трішечки натякають Україні, що можна, скажімо так, не ризикувати, не піднімати постійно питання щодо майбутнього членства в Альянсі. Тому що ці ризики повʼязані з реакцією РФ. Мені здається, що ніхто цього вже не приховує, і мені здається, ми повинні бути відвертими, але все одно це рішення залежить від нас", – зазначив президент.

Зеленський зауважив, що членство України в НАТО було б гарантією безпеки, але це рішення залежить не тільки від самої держави.

"Я вважаю, що ми повинні рухатимь тим шляхом, який ми обрали. Головне, щоб на цьому шляху була наша армія потужна. А куди цей шлях приведе і коли – подивимось", – зазначив президент.

Нагадаємо, BBC оприлюднило уривок із бесіди журналіста з Пристайком, в якій посол сказав, що Україна "могла би" переглянути курс на членство в блоці, якщо це запобігло б війні. На уточнення ведучого про те, чи справді Пристайко мав на увазі можливу відмову України від вступу до Альянсу, адже курс на це прописаний в Конституції, дипломат зазначив: "Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно".

У МЗС України назвали ці слова вирваними з контексту.

"Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу", – заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Сам Пристайко сказав, що курс України на вступ до Альянсу лишається, але "вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз".