Національне антикорупційне бюро опублікувало відео перемовин учасників у справі депутата Київської міськради Владислава Трубіцина і ще п’ятьох осіб, викритих на одержанні хабаря.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що зібрані матеріали є частиною доказової бази і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав п`ятьом учасникам злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави. Зокрема для депутата визначено заставу у 14,8 млн грн. Щодо шостого учаснику - питання ще вирішується.

Нагадаємо, "Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі. Як повідомлялося, депутат і ще п’ятеро осіб вимагали гроші за перемогу у тендерах на встановлення "купав" у Києві. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці: Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо. Свої "послуги" учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

11 лютого ВАКС обрав запобіжний захід Трубіцину і призначив йому тримання під вартою із можливістю внесення застави у 14,89 млн гривень.

12 лютого суд заарештував з альтернативою застави чотирьох спільників Трубіцина.