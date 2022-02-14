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НАБУ опублікувало оперативне відео у справі нардепа Трубіцина

На ньоому показані "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці.

НАБУ опублікувало оперативне відео у справі нардепа Трубіцина
Владислав Трубіцин
Фото: facebook/Владислав Трубіцин

Національне антикорупційне бюро опублікувало відео перемовин учасників у справі депутата Київської міськради Владислава Трубіцина і ще п’ятьох осіб, викритих на одержанні хабаря.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що зібрані матеріали є частиною доказової бази і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав п`ятьом учасникам злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави. Зокрема для депутата визначено заставу у 14,8 млн грн. Щодо шостого учаснику - питання ще вирішується.

Нагадаємо, "Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі. Як повідомлялося, депутат і ще п’ятеро осіб вимагали гроші за перемогу у тендерах на встановлення "купав" у Києві. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці: Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо. Свої "послуги" учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

11 лютого ВАКС обрав запобіжний захід Трубіцину і призначив йому тримання під вартою із можливістю внесення застави у 14,89 млн гривень.

12 лютого суд заарештував з альтернативою застави чотирьох спільників Трубіцина.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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