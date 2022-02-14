У Гранітному на Донеччині військові відкрили стрілянину в кафе, двоє людей загинуло
У Гранітному на Донеччині військові відкрили стрілянину в кафе, двоє людей загинуло
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Пентагон не підтверджує дані про російську агресію проти України 16 лютого
Пентагон не підтверджує дані про російську агресію проти України 16 лютого
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Кабмін виділив 16,6 млрд грн для розблокування польотів над Україною (оновлено)
Кабмін виділив 16,6 млрд грн для розблокування польотів над Україною (оновлено)
Небо над Україною залишається відкритим, – Міністерство інфраструктури
Небо над Україною залишається відкритим, – Міністерство інфраструктури
Ми с**ли на санкції Заходу, - посол Росії у Швеції
Ми с**ли на санкції Заходу, - посол Росії у Швеції
У Станиці Луганській стався вибух у кафе, 12 потерпілих
У Станиці Луганській стався вибух у кафе, 12 потерпілих
ГоловнаПолітика

Кучма разом з дружиною не планують їхати з України

Подружжя перебуває у Києві.

Кучма разом з дружиною не планують їхати з України
Фото: Фокус

Леонід Кучма разом з дружиною не мають планів залишати Україну.

Про це повідомила його прессекретар Дарка Оліфер.

Подружжя перебуває у Києві.

“Президент України (1994 - 2005 рр.) Леонід Кучма разом з дружиною перебувають в Києві, у себе вдома”, – зазначила прессекретар.

Вони не мають жодних планів залишати межі України, додала вона.

Нагадаємо, торік влітку Кучма заявив, що у страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться президент РФ Володимир Путін.

2 лютого 2015 року президент Петро Порошенко призначив Кучму офіційним представником України у тристоронній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі.

У 2018 році у Мінську Кучма повідомив про завершення своєї роботи у Тристоронній контактній групі.

3 червня 2019 року президент Володимир Зеленський повернув другого президента  до переговорної групи Мінська. 28 липня 2020 року він знову вийшов із переговорного процесу. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також