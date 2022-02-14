Кучма разом з дружиною не планують їхати з України

Леонід Кучма разом з дружиною не мають планів залишати Україну.

Про це повідомила його прессекретар Дарка Оліфер.

Подружжя перебуває у Києві.

“Президент України (1994 - 2005 рр.) Леонід Кучма разом з дружиною перебувають в Києві, у себе вдома”, – зазначила прессекретар.

Вони не мають жодних планів залишати межі України, додала вона.

Нагадаємо, торік влітку Кучма заявив, що у страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться президент РФ Володимир Путін.

2 лютого 2015 року президент Петро Порошенко призначив Кучму офіційним представником України у тристоронній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі.

У 2018 році у Мінську Кучма повідомив про завершення своєї роботи у Тристоронній контактній групі.

3 червня 2019 року президент Володимир Зеленський повернув другого президента до переговорної групи Мінська. 28 липня 2020 року він знову вийшов із переговорного процесу.