У середу ОАСК розгляне позов Януковича до Верховної Ради

У середу, 16 лютого в Окружному адміністративному суді Києва має відбутися судове засідання за позовом колишнього президента Віктора Януковича до Верховної Ради України про встановлення відсутності у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення Президента України.

Про це повідомила постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Ольга Совгиря.

Засідання розпочнеться о 10:15.

Верховна Рада у цій справі подала п’ять різних клопотань, зокрема:

про залишення позову без розгляду, у зв’язку з порушенням строків звернення до суду;

про передачу справи за виключною підсудністю до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, як суду першої інстанції;

про закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю суб’єктного складу сторін необхідного для компетенційного спору;

про закриття провадження у справі у зв’язку з тим, що даний спір не лише не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів, а взагалі не підлягає судовому розгляду;

про закриття провадження у справі у зв’язку з конституційністю спірних правовідносин;

Також було подано заяву про відвід судді Ігоря Качура у зв’язку із тим, що раніше суддя входив до складу Уряду Януковича, обіймавши посаду заступника Міністра промислової політики України.

“Наразі про результати їхнього розгляду інформація до Верховної Ради досі не надходила”, – зазначила Совгиря.

Нагадаємо, Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у парламенту повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім імпічменту.

Верховна Рада відправила Януковича у відставку 22 лютого 2014 року у зв'язку з його самоусуненням. Через рік парламент позбавив Януковича звання президента України.

Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного Суду України, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний Суду.

Згідно зі ст. 105 Конституції, звання президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки президента України не усунули з посади в межах імпічменту. Проти Януковича не було процедури імпічменту.

Янукович – єдиний президент України, якого не лише було достроково усунуто з посади, але й позбавлено звання президента. Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, за одним із них Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

У лютому Януковичу оголосили нову підозру – у підбурюванні військових Управління державної охорони до дезертирства (ч.4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК України).