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Посол України в Німеччині закликав Шольца оголосити про жорсткі санкції щодо Кремля в разі ескалації конфлікту

Канцлер має докласти посередницьких зусиль для того, щоб вже ближчим часом організувати у Берліні зустріч на найвищому рівні у нормандському форматі, заявив Андрій Мельник.

Посол України в Німеччині закликав Шольца оголосити про жорсткі санкції щодо Кремля в разі ескалації конфлікту
Посол України у ФРН Андрій Мельник
Фото: Пресслужба Посольства України у ФРН

Посол України у ФРН Андрій Мельник закликав Олафа Шольца у контексті його візитів до Києва, а потім Москви оголосити про жорсткі санкції по відношенню до Кремля у випадку ескалації ситуації на українському кордоні.

Про це повідомили в пресслужбі Посольства України у ФРН.

Мельник озвучив відповідну заяву в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"Федеральний канцлер має докласти посередницьких зусиль для того, щоб вже ближчим часом організувати у Берліні зустріч на найвищому рівні у Нормандському форматі, щоб нарешті повернути президента Путіна до столу переговорів", - цитує Мельника пресслужба посольства. 

Посол висловив сподівання, що Шольц запропонує Києву новий пакет економічної підтримки. "Ми припускаємо, що це буде мільярдний проєкт на декілька років", - сказав Мельник.

Нагадаємо, за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом Президент Володимир Зеленський на брифінгу заявив, що Україні не надали перелік підготованих Заходом санкцій на випадок нового вторгнення Росії. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу під час першого робочого візиту до Києва повідомив про надання Україні 150 млн євро фінансового кредиту.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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