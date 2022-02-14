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"Слуги народу" збираються в ОП на засідання фракції з президентом

Основною темою для обговорення стануть безпекові питання.

"Слуги народу" збираються в ОП на засідання фракції з президентом
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Депутати фракції "Слуга народу" збираються на засідання в Офіс президента, у якому візьме участь Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Засідання фракції, які традиційно проходили в КВЦ "Парковий", цього разу відбудеться в ОП. Основною темою для обговорення стануть безпекові питання.

Зокрема, депутати планують обговорити Мінські домовленості та фінансування Збройних сил України. Про це в коментарі LB.ua розповів нардеп Олег Дунда.

"Мене більше цікавить питання по Мінським угодам, які є мертвонародженими. З ними треба вирішувати... в пепршу чергу - вирішувати питання, як ми до них відносимося. Це - найбільш головне. А по-друге, питання по Збройним Силам України. Я думаю, що президент, або хтось із Уряду надасть повну інформацію про стан нашої армії на лінії зіткнення", - сказав Дунда.

Як повідомлялося, нардепам-"слугам", які зараз знаходяться за кордоном, наказали повернутися в Україну для роботи в Раді, оскільки вже завтра стартують пленарні засідання.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, раніше фракція "Слуга народу" зробила заяву щодо загрози російського вторгнення в Україну та дій влади у цій ситуації.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що в умовах загрози розширення російської агресії Верховна Рада працюватиме у постійному режимі. Окрім того, 12 лютого депутати з фракцій "Європейська солідарність" і "Голос" заявили, що вимагають зібрати погоджувальну раду і позачергове закрите засідання Ради.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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