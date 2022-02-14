Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Небо над Україною залишається відкритим, – Міністерство інфраструктури
Небо над Україною залишається відкритим, – Міністерство інфраструктури
Пентагон не підтверджує дані про російську агресію проти України 16 лютого
Пентагон не підтверджує дані про російську агресію проти України 16 лютого
Ми с**ли на санкції Заходу, - посол Росії у Швеції
Ми с**ли на санкції Заходу, - посол Росії у Швеції
Кабмін виділив 16,6 млрд грн для розблокування польотів над Україною (оновлено)
Кабмін виділив 16,6 млрд грн для розблокування польотів над Україною (оновлено)
У Гранітному на Донеччині військові відкрили стрілянину в кафе, двоє людей загинуло
У Гранітному на Донеччині військові відкрили стрілянину в кафе, двоє людей загинуло
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
У Станиці Луганській стався вибух у кафе, 12 потерпілих
У Станиці Луганській стався вибух у кафе, 12 потерпілих
ГоловнаПолітика

У ДПСУ спростували інформацію про заборону на в’їзд для росіян призовного віку

Заборону нібито запроваджено з 10 лютого, її пов’язують із військовими навчаннями у Білорусі.

У ДПСУ спростували інформацію про заборону на в’їзд для росіян призовного віку
Фото: dpsu.gov.ua

У Державній прикордонній службі спростували інформацію про те, що Україна ще 10 лютого нібито закрила в'їзд для всіх чоловіків-громадян Російської Федерації призовного віку.

Прикордонники дотримуються норм законодавства, що регламентує перетин державного кордону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодня десятки іноземців із різних причин отримують відмову у в'їзді в Україну: хтось через перевищення терміну перебування в нашій країні, хтось через заборону в'їзду, хтось не може підтвердити мету своєї подорожі, хтось не має належних для цього документів, а хтось через обмеження. Звісно, серед іноземців є і громадяни РФ, які, прямуючи до нашої країни, мають дотримуватися умов в'їзду", – розповів агентству речник ДПСУ Андрій Демченко.

У понеділок, 14 лютого, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Україна закрила 10 лютого в'їзд для всіх чоловіків – громадян РФ призовного віку. 

"Обмеження введено неофіційно, на невизначений термін, як мінімум – до кінця військових маневрів ЗС РФ поблизу кордонів України, щоб уникнути провокаційних інцидентів", – зазначив журналіст.

Ще вчора у ЗМІ повідомляли, що заборона стосується й громадян Білорусі.

11 лютого кілька громадян Білорусі, які їхали чи летіли до України, повідомили білоруську службу Радіо Свобода, що зіткнулися з певними проблемами на кордоні. Їх не пускали на українську територію або ж пильно оглядали чи опитували.

У тематичних Телеграм-групах про поїздки чи переїзд до України з Білорусі пишуть, що пильне спостереження за білорусами пов’язане з військовими навчаннями.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , ,
Читайте також