У ДПСУ спростували інформацію про заборону на в’їзд для росіян призовного віку

Заборону нібито запроваджено з 10 лютого, її пов’язують із військовими навчаннями у Білорусі.

У Державній прикордонній службі спростували інформацію про те, що Україна ще 10 лютого нібито закрила в'їзд для всіх чоловіків-громадян Російської Федерації призовного віку.

Прикордонники дотримуються норм законодавства, що регламентує перетин державного кордону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодня десятки іноземців із різних причин отримують відмову у в'їзді в Україну: хтось через перевищення терміну перебування в нашій країні, хтось через заборону в'їзду, хтось не може підтвердити мету своєї подорожі, хтось не має належних для цього документів, а хтось через обмеження. Звісно, серед іноземців є і громадяни РФ, які, прямуючи до нашої країни, мають дотримуватися умов в'їзду", – розповів агентству речник ДПСУ Андрій Демченко.

У понеділок, 14 лютого, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Україна закрила 10 лютого в'їзд для всіх чоловіків – громадян РФ призовного віку.

"Обмеження введено неофіційно, на невизначений термін, як мінімум – до кінця військових маневрів ЗС РФ поблизу кордонів України, щоб уникнути провокаційних інцидентів", – зазначив журналіст.

Ще вчора у ЗМІ повідомляли, що заборона стосується й громадян Білорусі.

11 лютого кілька громадян Білорусі, які їхали чи летіли до України, повідомили білоруську службу Радіо Свобода, що зіткнулися з певними проблемами на кордоні. Їх не пускали на українську територію або ж пильно оглядали чи опитували.

У тематичних Телеграм-групах про поїздки чи переїзд до України з Білорусі пишуть, що пильне спостереження за білорусами пов’язане з військовими навчаннями.