"Це наша справа з Путіним", – Лукашенко про виведення російських військ із Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російські війська з Білорусі виведуть тоді, коли він та президент РФ Володимир Путін ухвалять таке рішення.

На зустрічі з головою Соціалістичної партії України, колишнім головою Верховної Ради Олександром Морозом у Мінську Лукашенко заявив, що виведення російських військ із Білорусі – це його з Путіним справа.

Білоруський правитель анонсував зустріч із російським президентом найближчим часом, повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА.

"Погляньте, що творять американці: вони тисячами перекидають (війська, – ред.) до нашого кордону, безпосередньо до Польщі, Прибалтики. Британці та інші європейські країни перекидають збройні сили. Постає резонне питання: ви коли їх виведете звідси? Вони про це не говорять, а тиснуть на нас", – сказав Лукашенко.

"Виведемо тоді, коли вирішимо з Президентом Росії це зробити і коли закінчаться тут навчання. Це ми прийматимемо рішення: це наша територія", – заявив він.

Лукашенко розповів Морозу, що планує найближчим часом зустрітися із російським колегою Володимиром Путіним.

"Сьогодні ґвалтом кричать: "Коли виведете війська? Слухайте, це наша справа з Путіним. Ми найближчим часом зустрінемось і ухвалимо рішення, коли, в який термін, за яким графіком виводити звідси Збройні Сили Російської Федерації. Це наша справа", – заявив Лукашенко.

Раніше на тлі нарощення Росією військового контингенту біля кордонів України Лукашенко заявляв, що це Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". За його словами, це ще "похлєщє", ніж натовські військовослужбовці. Він також заявив, що Білорусь і Росія "ломануть так, що мало не здасться".

Також він спрогнозував, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні" , бо "не буде кому проти нас воювати".

Нагадаємо, 10 лютого в Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість", заради яких РФ зігнала туди близько 30 000 своїх бійців та озброєння. Завершення навчань заплановано на 20 лютого. В Росії запевняли, що після навчань не збираються лишати своїх військових у Білорусі, хоча в США висловлювали побоювання щодо цього. Міноборони України заявляло, що зігнаного в Білорусь контингенту недостатньо для масштабного вторгнення в Україну.

Збройні сили України в дні російсько-білоруських навчань також тренуватимуть свою боєготовність – із Javelin, Bayrakatar та NLAW.

11 лютого Україна звернулася до Російської Федерації із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму. На підготовку відповіді Росія мала дві доби.

13 лютого глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Росія не відповіла на запит України про військові навчання. Тому Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа протягом наступних 48 годин.