Штайнмаєр закликав Путіна "послабити зашморг на шиї України"

"Ми перебуваємо у небезпеці військового конфлікту, війни у Східній Європі. Відповідальність за це несе Росія".

Переобраний президентом ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до президента РФ Володимира Путіна і попередив, що не варто "недооцінювати силу демократії". Штайнмаєр закликав російського лідера терміново розпочати мирне врегулювання конфлікту навколо України.

Відповідну заяву німецький політик зробив в неділю, 13 лютого, після того, як Федеральні збори переобрали його на посаду, передає DW.

"Я звертаюсь до президента Путіна. Послабте зашморг на шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир у Європі", – наголосив Штайнмаєр.

Президент Німеччини попередив про серйозність загрози.

"Ми перебуваємо у небезпеці військового конфлікту, війни у Східній Європі. Відповідальність за це несе Росія", – підкреслив він.

"Я можу тільки попередити президента Путіна: не варто недооцінювати силу демократії", – зазначив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

За словами президента ФРН, "зростання чисельності російських військ" біля кордону з Україною неможливо трактувати хибним чином. "Це - загроза для України", і таким і був задум, переконаний він.

Проте українці мають "право на життя без страху і загроз", право на "самовизначення та суверенітет". Тим, хто намагається це зруйнувати, "ми дамо рішучу відповідь", – підсумував Штайнмаєр.

Як повідомляли, 13 лютого Штайнмаєра переобрали на посаду президента ФРН на другий термін. За його кандидатуру проголосувала більшість членів Федеральних зборів – 1045 з 1425 голосів, що були визнані дійсними. 86 членів зборів утрималися, ще 294 проголосували за інших кандидатів.

Штайнмаєр є автором плану врегулювання війни на Донбасі, який отримав однойменну назву "Формула Штайнмаєра". Йдеться про врегулювання шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на непідконтрольній Україні території – надання постійного особливого статусу цим територіям. Формула була запропонована міністром закордонних справ Німеччини Штайнмаєром у жовтні 2015 року на паризькому саміті "нормандської четвірки".

Нагадаємо, що 12 лютого посол Німеччини Анке Фельдгузен заявила, що продовжує працювати в Києві попри рекомендації про виїзд громадян ФРН з України. До цього Німеччина закликала своїх громадян покинути Україну на тлі побоювань вторгнення в країну російських військ.

Зазначимо також, що завтра, 14 лютого, очікується візит в Україну канцлера Німеччини Олафа Шольца.