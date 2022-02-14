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Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із першим візитом в Україну

Завтра він полетить у Москву. 

Фото: president.gov.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із робочим візитом в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Офіційну церемонію організували в Маріїнському палаці. Трансляцію веде Офіс президента України.

Це перший візит нового канцлера Німеччини до України. Завтра він полетить до Москви на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Від початку року Україну вже двічі відвідувала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок

Німеччина є учасницею перемовин у "нормандському форматі", спрямованих на врегулювання війни на Сході України. Минулого тижня в Берліні зустрічались радники голів кран "нормандської четвірки".

Взаємодія України та Німеччини на тлі стягнення Росією військ до України має певні складнощі, зокрема через те, що ФРН заборонила передачу Україні озброєння.

21 січня Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження. Сама Німеччина також заявляла, що не постачатиме Україні озброєння. На думку урядовців, надання зброї може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові. 

У відповідь на це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що українці десятиліттями памʼятатимуть цю відмову Німеччини. 

27 січня Бундестаг провів слухання на прохання української сторони. Вони стосувалися запобігання російської загрози. Депутати підтвердили, що готові до санкцій проти "Північного потоку-2" в разі вторгнення в Україну, однак постачати озброєння Україні Німеччина не збирається і далі.

7 лютого голва МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час переговорів щодо поставок зброї з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок було знайдене потенційне рішення.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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