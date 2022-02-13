Зеленський запросив Байдена в Україну "в найближчі дні"

У США кажуть, що поїздка "вкрай малоймовірна".

Президент Володимир Зеленський у ході телефонної розмови із президентом США Джозефом Байденом 13 лютого запросив його відвідати Україну вже найближчими днями.

Про це повідомили у пресслужбі глави Української держави.

"Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації", – сказав Зеленський.

Президент України наголосив на кроках США та інших партнерів, які продовжують надавати Україні дієву підтримку. "Розраховуємо, що вона, серед іншого, допоможе запобігти поширенню панічних настроїв", – сказав Зеленський.

Він подякував Байдену за підтримку з боку США та наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки Україні.

Як передає CNN, джерела в Білому домі заявили, що поїздка Байдена в Україну вкрай малоймовірна.

Джерело в адміністрації українського президента повідомило CNN, що український лідер наголосив своєму американському колезі, що потужна економічна підтримка "покаже Путіну, що Захід підтримує Україну, і що вплив ескалації Путіна не принесе жодних результатів".

Коли CNN звернувся за коментарем, чиновник Білого дому зазначив, що безпекова допомога Україні триває, адміністрація вивчає "додаткову макроекономічну підтримку, щоб допомогти економіці України" на тлі нарощування Росією військ біля українських кордонів.

Нагадаємо, 13 лютого президенти України та США провели телефонну розмову. Байден запевнив Зеленського в "миттєвій та рішучій" реакції США на "будь-яку подальшу агресію Росії проти України". Сторони вирішили продовжувати дипломатію для врегулювання кризи довкола України.