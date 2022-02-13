У храмі Святого Георгія на Фанарі молилися українські дипломати, а також представники генконсульств Греції, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Хорватії.

Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Вселенський патріарх Варфоломій у неділю, 13 лютого, помолився за мир в Україні. Божественна літургія та молитва за мир в Україні відбулися у храмі Святого Георгія на Фанарі.

Про це повідомили в генеральному консульстві України в Стамбулі.

"Разом з нами сьогодні за мир в Україні молились представники генконсульств Греції, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Хорватії, українська та кримськотатарська громади, слухачі українських суботніх шкіл Стамбула", – сказано в повідомленні. Після богослужіння дипломати поспілкувалися зі Вселенським патріархом.

Генконсульство України в Стамбулі подякувало всім, хто сьогодні підтримує Україну.

Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Як повідомляли, сьогодні Папа Франциск учетверте за 20 днів помолився за Україну. Глава Католицької церкви наголосив, що новини, які надходять із України, дуже тривожні. Він звернувся до "совісті політичних лідерів", закликаючи їх шукати мир.