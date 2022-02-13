Папа Римський Франциск сьогодні, 13 лютого, учетверте за останні 20 днів помолився за Україну.
Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України у Ватикані Андрій Юраш.
"Під час сьогоднішньої молитви Angelus Domini Святійший Отець закликав паломників з усього світу, що зібралися на площі Святого Петра, приєднатися до нього у тихій молитві за мир в Україні. Він звернувся до «совісті політичних лідерів», закликаючи їх шукати мир", – зазначив дипломат.
За інформацією vaticannews, під час недільної зустрічі з паломниками Папа Франциск знову скерував свою думку до України.
"Дорогі брати й сестри, новини, які надходять із України, дуже тривожні. Ввіряю заступництву Пречистої Діви Марії та сумлінню політичних провідників кожне зусилля на користь миру. Помолімося в тиші", – закликав понтифік, після чого над площею запанувала молитовна тиша.
Раніше Папа Римський Франциск під час недільного звернення до паломників і вірян у Ватикані проголосив 26 січня 2022 року особливим днем молитви за мир в Україні. Він закликав світ до спільної молитви, щоб уникнути подальшої ескалації довкола України.
Молитва за мир в Україні лунала у католицьких храмах по всьому світу у той час, коли в Парижі відбувалися переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників глав держав.
Напередодні нового засідання в "нормандському форматі" на рівні політичних радників, яке відбулося в Берліні 10 лютого, Святійший отець назвав війну в Україні "божевіллям" і закликав до продовження "нормандського формату".