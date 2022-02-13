Глава Католицької церкви наголосив, що новини, які надходять із України, дуже тривожні.

Папа Римський Франциск сьогодні, 13 лютого, учетверте за останні 20 днів помолився за Україну.

Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"Під час сьогоднішньої молитви Angelus Domini Святійший Отець закликав паломників з усього світу, що зібралися на площі Святого Петра, приєднатися до нього у тихій молитві за мир в Україні. Він звернувся до «совісті політичних лідерів», закликаючи їх шукати мир", – зазначив дипломат.

За інформацією vaticannews, під час недільної зустрічі з паломниками Папа Франциск знову скерував свою думку до України.

"Дорогі брати й сестри, новини, які надходять із України, дуже тривожні. Ввіряю заступництву Пречистої Діви Марії та сумлінню політичних провідників кожне зусилля на користь миру. Помолімося в тиші", – закликав понтифік, після чого над площею запанувала молитовна тиша.

Раніше Папа Римський Франциск під час недільного звернення до паломників і вірян у Ватикані проголосив 26 січня 2022 року особливим днем молитви за мир в Україні. Він закликав світ до спільної молитви, щоб уникнути подальшої ескалації довкола України.

Молитва за мир в Україні лунала у католицьких храмах по всьому світу у той час, коли в Парижі відбувалися переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників глав держав.

Напередодні нового засідання в "нормандському форматі" на рівні політичних радників, яке відбулося в Берліні 10 лютого, Святійший отець назвав війну в Україні "божевіллям" і закликав до продовження "нормандського формату".