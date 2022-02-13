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Доба на Донбасі: окупанти чотири рази порушили режим перемир'я

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Доба на Донбасі: окупанти чотири рази порушили режим перемир'я
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Упродовж минулої доби, 12 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У напрямку Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населених пунктів Лопаскине та Лобачеве російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Неподалік Новозванівки збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Втрат серед військовослужбовців немає.

Станом на ранок поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

12 лютого у штабі ООС заявили, що "інформація" російських ЗМІ про нібито обстріл Донецька не відповідає дійсності.

За даними української розвідки, протягом цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях російські окупаційні війська проводили планові заходи бойової підготовки. Навчання контролювало вище командування Збройних сил Росії.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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