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Британія відкликає з України своїх військових інструкторів

На випадок, якщо посилиться війна, в Україні не буде британських військових.

Британія відкликає з України своїх військових інструкторів
Фото: Міноборони

Британські інструктори, що перебувають в Україні з різними тренувальними місіями, цими вихідними залишать країну.

Про це заявив заступник міністра оборони Джеймс Хіппі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За його словами, з України заберуть невелику кількість інструкторів, які навчали українських військових використовувати передану Британією протитанкову зброю, а також близько сотні інструкторів, залучених в рамках тренувальної місії Operation Orbital. 

"На випадок, якщо почнеться конфлікт, в Україні не буде британських військових. Вони залишать країну протягом вихідних", - повідомив Хіппі. Він зазначив, що напад Росії може початися зненацька. 

Нагадаємо, перед тим Британія, серед низки інших країн, порадила своїм громадянам якнайшвидше виїздити з України. 

Посол Британії Мелінда Сіммонс та основна команда співробітників посольства продовжать роботу у Києві.

За останню добу майже 20 країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок в Україну або покинути її територію через загрозу російської агресії. Окрім Німеччини, відповідні заяви зробили США, Австралія, Великобританія, Бельгія, Греція, Ізраїль, Канада, Латвія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Японія і Південна Корея.

Зазначимо, що міністр оборони України Олексій Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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