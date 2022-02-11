МЗС Британії порадило британцям, які перебувають в Україні, виїхати за межі держави

МЗС Великобританії звернулося до британських громадян із проханням не їздити до України, а тим, хто тут перебуває, виїхати за її межі, повідомляє видання The Guardian.

За інформацією видання, влада Великобританії не готувала екстрену евакуацію громадян повітрям, оскільки щодня перевізники роблять безліч комерційних рейсів, а сухопутний кордон із Польщею відкритий.

Наразі кількість британських громадян в Україні становить кілька тисяч.

У заяві Міністерства закордонних справ йдеться про те, що безпека британських громадян є головним пріоритетом, тому МЗС оновило рекомендації щодо подорожей.

Нагадаємо, Норвегія закликає своїх громадян не їздити до України. В МЗС нагадали, що з 2014 року громадянам Норвегії рекомендовано не їздити до Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму.

Закликала своїх громадян залишити Україну Латвія, а Ізраїль евакуйовує сім’ї дипломатів із Києва.