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МЗС Британії порадило британцям, які перебувають в Україні, виїхати за межі держави

Напередодні схожі рекомендації озвучили Латвія, Ізраїль, Норвегія.

МЗС Британії порадило британцям, які перебувають в Україні, виїхати за межі держави
Фото: EPA/UPG

МЗС Великобританії звернулося до британських громадян із проханням не їздити до України, а тим, хто тут перебуває, виїхати за її межі, повідомляє видання The Guardian.

За інформацією видання, влада Великобританії не готувала екстрену евакуацію громадян повітрям, оскільки щодня перевізники роблять безліч комерційних рейсів, а сухопутний кордон із Польщею відкритий. 

Наразі кількість британських громадян в Україні становить кілька тисяч. 

У заяві Міністерства закордонних справ йдеться про те, що безпека британських громадян є головним пріоритетом, тому МЗС оновило рекомендації щодо подорожей. 

Нагадаємо, Норвегія закликає своїх громадян не їздити до України. В МЗС нагадали, що з 2014 року громадянам Норвегії рекомендовано не їздити до Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму.

Закликала своїх громадян залишити Україну Латвія, а Ізраїль евакуйовує сім’ї дипломатів із Києва.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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