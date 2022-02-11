Фігуранта "справи Хізб-ут Тахрір" засудили до 11 років.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону "ухвалив вирок" кримському релігійному діячу, фігуранту "справи Хізб-ут Тахрір" Вадиму Бектемірову. Його "засудили" до 11 років колонії суворого режиму, перші 3 роки він проведе у в'язниці.

Про це пише Кримська платформа.

Ісламознавця заарештували 7 липня 2020 року після чергових масових обшуків у Криму. Його звинуватили в участі у діяльності терористичної організації.

2 січня 2022 року державний обвинувач попросив суд посадити Бектемірова на 12 років до колонії суворого режиму з першими 3 роками у в'язниці.

Перед початком суду на вулиці зібралося близько 60 осіб, які протестували проти обвинувального вироку.

Адвокат Еміль Курбедінов під час дебатів вказав, що обвинувачення спирається на суперечливе рішення Верховного суду РФ від 2003 року про визнання “Хізб ут-Тахрір” терористичною організацією.

Інші докази проти Бектемірова захист вважає вигадкою та фальсифікацією. Зокрема, використання секретного свідка, якого впізнали як особу на ім'я Аднан Масрі, юристи називають провокацією.

“Окрім того, експертиза психолога, лінгвіста та релігієзнавця науково не була обґрунтована і містить прямі ознаки підроблення понять та матеріалів”, – зазначено у повідомленні.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Вадим Бектеміров – магістр з ісламізму, вчився на факультеті арабської літератури та гуманітарних наук.

До арешту він підтримував сім’ї політв'язнів, організовував передачі арештованим кримським татарам-мусульманам і відвідував судові засідання з політично мотивованих справ.

Бектеміров має трьох дітей, один з яких народився вже під час його перебування у СІЗО.

Нагадаємо, окупаційні суди в Криму 9 лютого обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці чотирьом кримським татарам, яких затримали після обшуків в їхніх будинках.

ФСБ заявила, що затримані "розповсюджували серед мешканців півострова терористичну ідеологію". У їхніх домівках "виявлено та вилучено значну кількість заборонених у Росії пропагандистських матеріалів "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", засобів зв'язку, електронних носіїв інформації, які використовуються під час ведення терористичної діяльності".

"Хізб ут-Тахрір" - міжнародна мусульманська політична організація. Її офіційно декларованою метою є встановлення ісламської держави і мусульманського способу життя. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, занісши до списку об'єднань, названих терористичними. В Україні та інших країнах вона може діяти легально.