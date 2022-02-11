Великобританія розширила санкційне законодавство щодо Росії на випадок вторгнення в Україну, - Reuters

Великобританія оприлюднила новий закон, який розширює коло осіб, пов’язаних з Росією, щодо яких можуть бути запроваджені санкції у разі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Новий закон дозволяє Британії накладати жорсткі санкції на осіб, які наближені до Кремля і причетні до дестабілізації України, підриву чи загрози її територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності.

У документі також встановлено повноваження накладати санкції на тих, хто отримує вигоду від російського уряду або підтримує його.

"Сполучене Королівство тепер може запроваджувати санкції не тільки щодо тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й до пов'язаних з урядом Росії структур і підприємств, які мають економічне і стратегічне значення для російського уряду, а також їх власників, директорів і довірених осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей закон є частиною міжнародних зусиль з метою окреслити економічні наслідки для Росії на випадок її вторгнення до України.

Велика Британія публічно не розкриває можливих об’єктів санкцій, але попереджає, що ці заходи будуть запроваджені в момент будь-якого вторгнення.

У документі визначено такі стратегічно важливі сектори, у межах яких можуть бути запроваджені нові санкції: хімічна промисловість, будівництво, оборона, електроніка, енергетика, видобуток, фінансові послуги, інформаційні, комунікаційні та цифрові технології та транспорт.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс раніше заявила, що британський уряд внесе на розгляд парламенту законопроєкт, який уможливить, у разі необхідності, запровадження масштабних санкцій проти РФ. За її словами, закон не виключає конфіскацію власності російських олігархів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що британський уряд швидко й рішуче запровадить національні санкції проти Росії та російського президента Володимира Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.