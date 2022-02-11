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До України прибули ще два літаки з військовою допомогою від США

Вони доставили бойові постріли для гранатометів та іншу оборонну амуніцію для Збройних Сил України.

Фото: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/

До Києва прибули ще два літаки з військовою допомогою від Сполучених Штатів. Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! "Джавеліни", бойові постріли для гранатометів та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн", - написав Резніков.

Фото: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/

Фото: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/

Він зазначив, що загалом на сьогодні до України прибули 15 літаків з військовою допомогою від США загальною вагою понад 1200 тонн.

Нагадаємо, протягом дня 9 лютого столичний аеропорт ”Бориспіль” прийняв два літаки з оборонною допомогою від Сполучених Штатів. Вони доставили амуніцію для Збройних сил України, зокрема бойові патрони.

Раніше військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі заявив, що за потреби США збільшать військову допомогу Україні в рази.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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