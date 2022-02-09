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США за потреби збільшать військову допомогу Україні в рази, - військовий аташе

США й надалі продовжать надавати необхідну підтримку як в оборонному озброєнні, так і у навчанні українських військових.

Сполучені Штати й надалі надаватимуть Україні необхідну підтримку як в оборонному озброєнні, так і у навчанні військових. У разі потреби кількість допомоги буде збільшено в рази.

Про це заявив військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі під час зустрічі з командувачем Сухопутних військ ЗС України генерал-полковником Олександром Сирським, повідомляє служба зв'язків з громадськістю командування.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію навколо України та можливості розвитку перспективних напрямків розвитку військового співробітництва.

"Представник США запевнив, що Сполучені Штати й надалі продовжать надавати необхідну підтримку як в оборонному озброєнні, так і у навчанні українських військових. У разі потреби кількість допомоги буде збільшено в рази", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже друга зустріч з початку цього року.

6 лютого посольство Сполучених Штатів повідомило про чергове, 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України, доставили 80 тисяч тонн зброї.

Україна наразі отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг "за цей тиждень та місяці перетнув позначку в 1,5 млрд доларів", повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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