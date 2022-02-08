Блінкен обговорив із головою МЗС Туреччини російську ескалацію біля кордонів України

Глава турецької дипломатії поінформував американського колегу про зусилля Анкари щодо зниження напруженості між Києвом та Москвою.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу у телефонній розмові обговорили ситуацію на кордоні України та Росії.

Про це повідомляє турецьке агентство "Анадолу".

У МЗС Туреччини зазначили, що Чавушоглу та Блінкен обговорили кризу у відносинах України та РФ, наголосили на значущості дипломатичного врегулювання напруженості.

Глава турецької дипломатії поінформував американського колегу про зусилля Анкари щодо зниження напруженості між Києвом та Москвою.

Крім того, відбувся обмін думками щодо ситуації на півночі Сирії, а також процесів на Південному Кавказі, зокрема в контексті нормалізації відносин Анкари та Єревана.

Нагадаємо, 3 лютого президент Туреччини відвідав Україну. Під час візиту Ердоган наголосив на готовності організувати зустріч Зеленського та Путіна на своїй території. Володимир Зеленський підтвердив, що готовий задля встановлення миру до розмов у всіх форматах.

Торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні. Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб "залагодити розбіжності".