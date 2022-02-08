На позачерговому засіданні словацького парламенту 8 лютого депутат Андрей Медвецьки облив водою державний прапор України.

Про це повідомляє Іnfopost.

Сьогодні словацькі депутати зібрались у парламенті, щоб затвердити оборонну угоду зі США.

Сесія почалася з того, що народні обранці не дозволили Генпрокурору Словаччини Марошу Жилінці виступити в парламенті. Генпрокурор мав 35 зауважень до угоди зі США, і в цілому Генпрокуратура не підтримала угоду.

Угода має дозволити Збройним силам США використовувати словацькі військові аеропорти або інші узгоджені об’єкти та приміщення. Словаччина має надавати їх без орендної плати. Угода має діяти протягом десяти років.

Опозиція вважає цю угоду можливою втратою суверенітету. Її представники неодноразово блокували трибуни, зривали виступ міністра оборони Словаччини і не давали виступати представникам провладних партій та влади.

Потім депутати від ультраправої партії "Народна партія - Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрей Медвецьки заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. А представники партії "Свобода і солідарність" Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України.

Після цього Медвецьки взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.

Головуючий на позачерговому пленарному засіданнівдруге зробив вимушену перерву.

У цей час опозиція провела багатолюдний мітинг під стінами парламенту.

На інцидент відреагувало українське посольство в Словацькій Республіці.

"Сьогодні в Києві Іван Корчок підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини в підтримці України! Маємо підтримку й в НацРаді CР! Негідне поводження з прапором України з боку депутатів Marek Kotleba, Andrej Medvecky не може її похитнути! Засуджуємо й вимагаємо вибачень!", - йдеться в повідомленні пресслужби посольства України в СР.

Міністр зовнішніх справ Словаччини Іван Корчок, який нині перебуває з робочим візитом в Україні, вибачився за інцидент.

Нагадаємо, 4 березня 2021 року Корчок уже вибачався перед Україною за жарт прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича про Закарпаття.

Матович тоді коментував закупівлю Словаччиною російської вакцини. На запитання журналіста,що він пообіцяв росіянам за постачання цієї вакцини, прем'єр відповів: "Закарпатську Україну". Однак одразу ж наголосив, що це був жарт.