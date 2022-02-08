Словаччина планує проаналізувати можливість збільшення транзиту газу в Україну, тимчасово подвоївши потужності.

Про це Міністр закордонних справ Словацької Республіки Іван Корчок наголосив на спільній прессконференції міністрів МЗС країн Славського формату і очільника української дипломатії Дмитра Кулеби.

“Словацька газо-транзитна система надає подвійну потужність для транзиту газу через Словаччину до України”, – сказав він.

За словами Корчка, Словаччина готова проаналізувати можливість комерційної життєздатності такого проєкту.

Він нагадав, що Європейська комісія 1 лютого оголосила про рішення надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Окрім того, у планах Словаччини будівництво станції невідкладної медичної допомоги у смт Станиця Луганська у Луганській області.

Голова МЗС Словаччини додав, що вибір України на користь Європи не є фактором загрози для інших країн, зокрема Росії.

“Україна має вільний вибір, вона може слідувати своїй долі щодо західного напрямку. І це нікому не загрожує. Абсолютно нелогічно, що вільний вибір однієї демократичної країни вважається загрозою для іншої країни”, – сказав міністр.

“Щодо принципу нероздільності безпеки, який стоїть у центрі дискусії, я абсолютно з цим згоден. Цей принцип не може суперечити принципам територіальної цілісності й суверенітету. І це мене також підводить до того, що ми підтримуємо діалог із Росією, абсолютно. Нам потрібен відкритий діалог, запевнення щодо поваги до керівних принципів, на яких побудована Європа після 1989 року”, – додав очільник зовнішньополітичного відомства Словаччини.

Нагадаємо, торік у листопаді президент України Володимир Зеленський і президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.

Дмитро Кулеба сьогодні під час прессконференції зі свого боку заявив, що нинішня криза є унікальною нагодою подивитися на майбутнє України як члена ЄС. А країнам, які досі дивляться на Україну через призму Росії, потрібно припинити це робити.