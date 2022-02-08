Служба безпеки України ліквідувала дві ботоферми у Львові. Їхня загальна "потужність" становила 18 тис. фейкових акаунтів. За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферми курували організатори з РФ.

Фото: СБУ

Як встановило слідство, до діяльності ботоферм причетні троє мешканців Львівщини. Двоє зловмисників відповідно обладнали свої помешкання, а третій – забезпечував їх технічне обслуговування.

"Ботоферми працювали здебільшого у соцмережах. Зокрема, розповсюджували фейки для нагнітання панічних настроїв. Також встановлено, що боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі соціальної та критичної інфраструктури", – повідомляє пресцентр спецслужби.

Під час обшуків у зловмисників вилучили GSM-шлюзи, 3 тис. сім-карток мобільних операторів, ноутбуки з доказами протиправної діяльності та чорнову бухгалтерію.

Фото: СБУ

Раніше в СБУ повідомили, що викрили мережу інтернет-агентів РФ, які працювали "від Донеччини до Закарпаття".