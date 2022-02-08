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У Львові викрили масштабний канал контрабанди наркотиків з Європи

Щомісячний обіг скаладав близько 1 млн грн.

У Львові перекрили масштабний канал контрабанди наркотиків з Європейського союзу зі щомісячним обігом близько 1 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Встановлено, що банда, до якої входили жителі різних областей України, організували ввезення наркотичних засобів з країн ЄС до України через митні пости Галицької митниці Держмитслужби з метою подальшого збуту. 

Для цього вони використовували міжнародний сервіс одного з поштових операторів в Україні, а в документах на відправлення вказували недостовірні дані щодо вмісту. 

За попередніми даними, щомісячний обіг каналу контрабанди складав близько 1 млн грн.

“Наприкінці січня 2022 року на митному пункті пропуску Львів-Поштовий виявлено та оглянуто посилку, яка слідувала з Республіки Польща в Київську область, та в якій знаходились понад півтисячі таблеток з вмістом трамадолу”, – зазначили у прокуратурі.

Під час обшуку в квартирі одного з учасників групи виявлено та вилучено більше 10 тис таблеток, серед яких медичні препарати із вмістом психотропних речовин та наркотичний засіб екстазі загальною вагою близько 200 г. 

Вартість вилучених наркотичних засобів і прекурсорів на чорному ринку складає приблизно 1 млн грн.

Наразі затримано одного з учасників групи в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочинів осіб.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала наркоділка, який збував наркотики за криптовалюту. Правоохоронці вилучили 85 пакунків з різними наркотичними речовинами під час огляду речей затриманого.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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