Українська делегація в ТКГ наполягає на вирішенні гуманітарних питань включно з обміном "всіх на всіх"

Українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання війни на сході України наполягає, що гуманітарні питання є пріорітетом.

Вони повинні вирішуватись паралельно і не ставитись у залежність від динаміки переговорного процесу за іншими напрямками. Про це в.о. першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін повідомив у інтервʼю "РБК-Україна".

"Україна наполягає на першочерговому рішенні гуманітарних питань – тобто, безумовний обімн "всіх на всіх" – з нашого боку підготовлено все, що можна, і про це давно всім відомо", – зазначив він.

Костін додав, що Україна постійно надає оновлені спписки утриуваних осіб, а те, що Росія використовує це питання як інструмент підвищення ставок в переговорному процесі з інших питань є абсолютно неприпустимим.

"Перше з основних наших завдань – це обмін. Всі наші громадяни, які незаконно утримуються на непідконтрольній території, повинні бути повернуті додому. Друге – безумовний допуск Міжнародного комітету Червоного хреста. Ще в 2019 році, відразу після Паризького саміту, ми прийняли необхідний закон і забезпечуємо такий доступ. А на окупованих територіях цього не робиться. І у нас досі немає інформації щодо деяких наших людей. У нас є інформація, що наші громадяни там, але їх неможливо знайти, ми навіть не знаємо, чи живі деякі з них", – зазначив він.

Як відомо, останній обмін утримуваними особами відбувся у квітні 2020 року.

Третім, за словами Костіна, є відкриття контрольно-пропускних пунктів (КПВВ).

"Знову ж таки, ми зробили все необхідне. Все побудовано, відкрито, інфраструктура підготовлена. І на кожному засіданні ТКГ, і на кожному засіданні радників "нормандського формату" ми піднімаємо це питання. Наприкінці минулого року Кабінет міністрів своїм рішенням спростив прохід через КПВВ. Тобто, людина, яка переходить на підконтрольну територію, просто здає експрес-тест на ковід, і все, більше немає взагалі ніяких обмежень", – пояснив Андрій Костін.

Водночас з боку окупованих територій навіть вже наявні пропускні пункти здебільшого залишаються закритими.

"Наприкінці минулого року ми знову пропонували відкрити два КПВВ: "Золоте" і "Щастя". Не хочуть обидва – давайте відкриємо один. Але у них був останній аргумент, що вони побоюються ковіда. Ми пропонували відкрити КПВВ окремо хоча б для легкового автотранспорту, хоч два рази на тиждень, для початку, просто щоб розблокувати цей процес. Але всі наші пропозиції були залишені без уваги. Але це питання обов'язково буде на порядку денному у рамках консультацій в ТКГ, ми також будемо піднімати його на наступній зустрічі в Берліні", – підсумував він.

Нагадаємо, наступна зустріч політичних радників глав країн "нормандської четвірки" має відбутись у Берліні цього тижня. Попередня пройшла 26 січня в Парижі. Під час цієї зустрічі в Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також було зазначено, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях.