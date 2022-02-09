Ексголову тендерного комітету департаменту КМДА підозрюють у розкраданні 2,5 млн грн

За даними слідства, він забезпечив проведення двох тендерів за штучними умовами.

Ексголові тендерного комітету Департаменту соцполітики КМДА та керівнику підрядного підприємства повідомлено про підозру за фактом привласнення коштів на суму понад 2,5 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, наприкінці 2018 року, ексдиректор Департаменту соцполітики у змові з головою тендерного комітету та підприємцем розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами, виділеними рішенням Київської міської ради в межах програми "Турбота. Назустріч Киянам".

Зазначається, що ексголова тендерного комітету забезпечив проведення двох тендерів за штучними умовами, у зв’язку із чим договори на поставку медичних виробів (засобів особистої гігієни) було укладено із підконтрольним підприємством, за завищеними цінами.

"У такий спосіб ексдиректор Департаменту соцполітики, ексголова тендерного комітету та керівник підрядного підприємства привласнили грошові кошти територіальної громади на суму понад 2,5 млн гривень", – зазначили в прокуратурі.

Раніше за фактом розкрадання 2,5 млн грн прокуратура повідомила про підозру ексдиректору Департаменту соцполітики КМДА.

Нагадаємо, раніше заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву вручили підозру у справі приватного заводу "Радикал".

Столична влада говорила, що розцінює масовані обшуки як інструмент тиску.