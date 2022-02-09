У Криму пройшли обшуки у кримських татар

Мобільного зв'яку та можливості звернутися до адвокатів у них не було.

Сьогодні вранці в окупованому Криму відбулися обшуки у кримських татар. За попередніми даними, затримали чотирьох людей.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" та "Кримська солідарність".

Родичі кримських татар, яких вранці 9 лютого затримали російські силовики, розповіли, що обшуки почалися з 4 ранку, при цьому мобільного зв'яку та можливості звернутися до адвокатів не було.

Фото: Facebook Кримська солідарність Затримані 8 лютого

"На момент проведення обшуків у багатьох адвокатів, правозахисників був недоступний мобільний зв'язок, додзвонитися їм ніхто не міг. Також недоступними були телефони координатора «Кримської солідарності» Ділявера Меметова та громадянського журналіста Зідана Аджікелямова. Родичі затриманих повідомляють про те, що обшуки почалися дуже рано, близько 4 ранку. Слідчі заходи пройшли швидко, вже о 7-й ранку затриманих відвезли", – йдеться в повідомленні.

У громадській організації "Кримська солідарність" уточнили, що затримані Ансар Османов, Ернест Сейтосманов та Марлен Мустафаєв є активістами, котрі відвідували судові процеси у "справах кримських мусульман".

Обшуки пройшли в різних населених пунктах – в селі Танкове Бахчисарайського району (у Ансара Османова), у Сімферополі (у Абдулвапова Аметхана), в с. Біла Скала (у Мустафаєва Марлена) та в Севастополі (у Ернеста Сейтосманова).

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму відкрили нову справу проти п'ятьох затриманих у серпні мусульман.

Окупаційна влада з 2014 року проводить гоніння мешканців Криму за етнічними ознаками та політичною приналежністю. Обшуки в активістів відбуваються регулярно. Тільки у вересні 2021 було затримано близько 45 людей. Порушення з боку окупаційних адміністрацій фіксує Прокуратура АР Крим.