Російські найманці обстріляли українські військові позиції біля Пісків

Від початку доби 8 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили на сторінці штабу Операції об'єднаних сил у вечірньому зведенні.

"Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Унаслідок ворожих дій зазнав поранення український військовий.

Загін десантних кораблів Балтійського та Північного флотів, який 4 лютого прибув на базу ВМФ Росії у Сирії, 8 лютого увійшов у Чорне море. Відповідне відеопідтвердження оприлюднило російське агентство РБК.