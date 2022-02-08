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Російські найманці обстріляли українські військові позиції біля Пісків

Втрат серед українських захисників немає.

Російські найманці обстріляли українські військові позиції біля Пісків
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Від початку доби 8 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили на сторінці штабу Операції об'єднаних сил у вечірньому зведенні.

"Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Унаслідок ворожих дій зазнав поранення український військовий.

Загін десантних кораблів Балтійського та Північного флотів, який 4 лютого прибув на базу ВМФ Росії у Сирії, 8 лютого увійшов у Чорне море. Відповідне відеопідтвердження оприлюднило російське агентство РБК.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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