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Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців розпочнеться у квітні, - Мінцифри

Які саме це будуть пристрої, поки не визначено.

Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців розпочнеться у квітні, - Мінцифри
Фото: Макс Требухов

Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.

Про це повідомив на брифінгу під час "Дія.Саміт" віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".

"У квітні розпочнеться перший етап проєкту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли розпочнеться другий етап - отримання смартфонів, - залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо. Але ми плануємо більшу частину цього проєкту реалізувати вже цього року", - розповів міністр.

За його словами, ще не визначено, які саме це будуть пристрої.

На запитання щодо джерела фінансування цього проєкту віцепрем'єр не відповів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував нову державну програму, в межах якої всі вакциновані українці віком від 60 років зможуть отримати безкоштовний смартфон та пільговий тариф. Очікується, що смартфони зможуть отримати 8,5 млн громадян.

З грудня минулого року в Україні працює програма "єПідтримка", в межах якої щеплені громадяни можуть отримати по 1000 гривень за повний курс щеплення від ковіду. Гроші можна витратити на ті сфери бізнесу, які постраждали від карантинів найбільше. Згодом програму розширили на підлітків, а за бустерну дозу вакцини вирішили нараховувати ще по 500 гривень.

Також повідомлялося, що вакциновані українці у віці 60+  можуть уже з січня витратити 1 тис. гривень на соціальні потреби, зокрема - на ліки.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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