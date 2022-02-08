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На Миропільській у Києві легківка провалилася під асфальт

Рятувальникам знадобилося близько двох годин, щоб витягнути авто із промоїни.

На вулиці Миропільській, 25, у Дніпровському районі столиці близько 10:00 8 лютого провалився в яму та застряг легковий автомобіль. Рятувальникам знадобилося близько двох годин, щоб витягнути авто із промоїни.

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
 

Про це повідомляє КАРС "Київська служба порятунку".

"Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що через імовірний прорив магістралі легковий автомобіль переднім та заднім лівими колесами провалився й застряг у промоїні. Задіявши пневмоподушки, рятувальники відбуксували автомобіль на безпечну ділянку дороги", – сказано в повідомленні.

До робіт з ліквідації наслідків надзвичайної події було залучено 5 рятувальників "Київської служби порятунку" та 1 одиницю техніки.

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Нагадаємо, торік у грудні в Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал історичної будівлі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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