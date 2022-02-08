На вулиці Миропільській, 25, у Дніпровському районі столиці близько 10:00 8 лютого провалився в яму та застряг легковий автомобіль. Рятувальникам знадобилося близько двох годин, щоб витягнути авто із промоїни.
Про це повідомляє КАРС "Київська служба порятунку".
"Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що через імовірний прорив магістралі легковий автомобіль переднім та заднім лівими колесами провалився й застряг у промоїні. Задіявши пневмоподушки, рятувальники відбуксували автомобіль на безпечну ділянку дороги", – сказано в повідомленні.
До робіт з ліквідації наслідків надзвичайної події було залучено 5 рятувальників "Київської служби порятунку" та 1 одиницю техніки.
Нагадаємо, торік у грудні в Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал історичної будівлі.