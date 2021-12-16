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У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал

Поряд знаходиться пам'ятка історії та архітектури - садиба Мурашка.

У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
Фото: facebook.com/CH.Kyiv

У центрі Києва, на вулиці Мала Житомирська, провалився асфальт, під яким виявили підвал історичної будівлі. 

Про це повідомив "Чарівний Київ".

"На вулиці Малій Житомирській, 16/3 провалився асфальт. Під ним виявися підвал садиби початку ХІХ століття – пам'ятки архітектури місцевого значення", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що поряд із цією будівлею знаходиться садиба Мурашка. Це - пам'ятка історії та архітектури, яка розташована на вулиці Малій Житомирській, 14 а. Вона складається з особняка, прибуткового будинку та флігеля у дворі.

Нагадаємо, наприкінці серпня влада Києва на рік ввела мораторій на ремонт 119 об'єктів культурної спадщини.

У 2017 рооці в напівзруйнованій садибі художника Олександра Мурашка на вулиці Малій Житомирській у центрі Києва обвалилася частина балкону.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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