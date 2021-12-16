Загиблих і травмованих немає.

Сьогодні вранці у місті Ірпінь Кивської області, на Новоірпінській трасі загоорілася маршрутка "ЗАЗ", у якій знаходився водій та 20 пасажирів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На місце виклику направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь. По прибуттю рятувальниками було встановлено, що сталося займання маршрутки по всій площі. На час загоряння в автобусі перебувало 20 пасажирів та водій", - повідомили рятувальники.

Пожежу було локалізовано 09:12 та ліквідовано о 09:21. На місці події працювали 2 одиниці техніки та 7 чоловік особого складу.

Загиблих і травмованих немає. Судячи по фото, автомобіль повністю вигорів.

Нагадаємо, раніше в Чернівцях горіла маршрутка. На момент загоряння в ній знаходився водій та троє пасажирів, вони самостійно вийшли з маршрутки і не постраждали.