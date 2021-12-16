Кандидати на відкликання: кого з депутатів партії мають позбутися в Ірпені?

У депутатів місцевих рад завершився річний імунітет. Це означає, що партії можуть відкликати своїх же депутатів, якщо вони є недоброчесними. Це в першу чергу треба самим політсилам, які перед парламентськими виборами відповідають за якісне партійне будівництво і намагаються підвищити свій рейтинг.

Часто депутати місцевих рад стають кандидатами в народні депутати і саме тому важливо, щоб якість партійного будівництва на місцевому рівні була високою.

Рух ЧЕСНО, згідно із методологією, обрав у Ірпінській раді п’ять маркерних голосувань, аби з’ясувати, кого партіям слід відкликати з Ірпінської міської ради. З-поміж таких голосувань: підтримка забудови заплав річки Ірпінь біля Стоянки та Романівки; зміна статусу лісу під ландшафтний парк “Потоки”, що передбачає забудову; забудова табору відпочинку “Восток” та придбання бюджетним коштом за завищеною ціною нежитлових приміщень у бізнес-партнерів ексмера Ірпеня Карплюка.

Як з’ясувалося, жодне із маркерних питань не підтримувала лише “Свобода” та “Голос”.

Якби не голоси ЄС та “Слуг народу”, то табір “Восток” не забудовували б. А для забудови на заплавах долучили не лише голоси ЄС і “Слуг”, але і голоси “Батьківщини”.

Як формували більшість у раді

Команді забудовника ексмера Ірпеня Володимира Карплюка без більшості в раді протягувати всі ці рішення було б майже нереально. У порівнянні з попередньою каденцією, партія забудовника “Нові обличчя” отримала менше мандатів. Тому для ухвалення рішень мала б сформувати коаліцію із хоча б однією політсилою, крім “Слуг народу”. Для останніх вибори в Ірпені стали повним провалом. Вони взяли лише чотири з 38 мандатів при тому, що загалом на Київщині посіли друге місце після ЄС.

Рік тому опозиційні партії, які мали більшість в раді (ЄС, “Батьківщина”, “Голос”, “Свобода”), підписали меморандум про те, що вони не співпрацюють з партією Карплюка й подаватимуть і підтримуватимуть кандидатуру секретаря.

У разі недотримання меморандуму депутатам нагадали про імперативний мандат. Голосування за секретаря є таємним, тому контролювати голосування політичні партії можуть в один-єдиний спосіб — коли фракції не беруть у ньому участь.

Дві депутатки, всупереч позиції фракції, пішли брати бюлетені: Олена Павлова (ЄС), Віолетта Кременчук-Дворнікова (“Батьківщина”). Без їхніх голосів секретаря б не обрали. Знаково те, що “єсівка” Павлова, всупереч меморандуму, пішла підтримувати секретаря від “Слуги народу” — політичної сили, до якої ЄС в парламенті в опозиції.

Як показали інші маркерні голосування, ці дві депутатки давали голоси і за майже всі потрібні для команди Карплюка питання, зокрема і за те, щоб за завищеною ціною викупили нежитлові приміщення у ЖК “Грін Ярд”, який будувала команда Каплюка. За підрахунками ЗМІ, вартість завищили на 123 тисячі доларів.

Всі депутати “Слуг народу” — кандидати на відкликання

Партія має відкликати всіх чинних депутатів: Анжелу Макеєву, Зоряну Міронішену, Яну Городок та Максима Нельзіна. Всі вони у більшості голосувань підтримували питання, проти яких виступала активна громада.

Нельзін, до слова, — нотаріус команди Карплюка, який суто технічно балотувався на посаду мера Ірпеня. Він же разом із забудовниками, як повідомляв Рух ЧЕСНО, фінансував кампанію Карплюка, коли той балотувався у народні депутати.

Напередодні місцевих виборів Рух ЧЕСНО інформував виборців про те, що тогочасний очільник обласного осередку “Слуги народу” Олександр Дубінський, домовився із забудовниками і віддав їм бренд провладної партії.

Це пояснює зокрема і той факт, що “Слуги народу” були єдиною політсилою, яка не підписала меморандум і, на додаток, отримала секретаря ради.

За якість партійного будівництва на Київщині відповідає нардеп і заступник фракції "Слуга народу" в парламенті Андрій Мотовиловець. Він очолює обласний осередок політсили після того, як партія позбулася Дубінського.

ЄС має відкликати кожного другого депутата

Команда Карплюка не змогла б у раді приймати рішення лише за допомогою “Слуг народу”. У цьому їм допомагала половина фракції ЄС. Зауважимо, що в Ірпені кадровою політикою “Європейської солідарності” на місцевих виборах займався ексзаступник мера Ірпеня Дмитро Христюк, якого судили за підписання договорів з ФОПом-мерцем.

До кадрової політики у ЄС Христюк долучився після того, як одружився із народною депутаткою Вікторією Сюмар (ЄС). До речі, після весілля у судових справах Христюка одразу ж настало затишшя.

З огляду на те, що чоловік займається кадровою політикою у Приірпінні, то й не дивно, що 50% фракції ЄС, попри меморандум, дають голоси за питання, вигідні забудовникам. Партія має шанс обґрунтовано відкликати вже згадану Олену Павлову та Яну Городок, Станіслава Федорова та Ярослава Куца, який балотувався в мери. Ось які питання вони підтримали.

Примітно, що Павлову, яка взяла участь в обранні секретаря від “Слуг народу”, ЄС закликала ще у 2020 році скласти мандат. Тепер партія може сама позбавити її мандату, як і тих, хто голосував всупереч меморандуму.

Три депутати, які не голосували “за” жодне із маркерних питань: Тимур Нагалевський, Наталія Іздебська, Максим Малий.

За партійне будівництво ЄС на Київщині відповідає депутат обласної ради та очільник фракції Європейської солідарності Георгій Цагареішвілі.

Хто зрадив “Батьківщину”?

З початку каденції депутатка Віолетта Дворнікова, яка зрадила підписаний меморандум, чітко окреслила, що вона підтримує команду Карплюка.

Більшість батьківщинівців утримувалися під час маркерних голосувань або навіть голосувати “проти”. Але коли команді Карплюка бракувало голосів для того, щоб протягнути забудову заплави на Романівці, то тут представники парламентської партії “підставили плече”, підставивши громаду, яка довірила їм мандат.

Немає жодного значення, у скількох маркерних голосуваннях депутат голосував “за”. Він все одно є кандидатом на відкликання, оскільки через його голос громада втрачає невідновлювальний рекреаційний ресурс.

Осередок Батьківщини очолює на Київщині народний депутат Костянтин Бондарєв.

Проєкт “Нові обличчя”

Що стосується команди фігуранта антикорупційних розслідувань Володимира Карплюка, яка пройшла під брендом “Нові обличчя”, то вона підтримувала всі питання повним складом. Виняток — єдиний випадок, коли депутат Максим Плешко був відсутній.

По суті партія "Нові обличчя" є політичним регіональним проєктом і не займається партійним будівництвом. Навіть очільник партії Володимир Карплюк не балотувався від своєї ж політсили до парламенту у 2019 році, бо вона не додавала б йому шансів на перемогу.

На довиборах 2021 року на мажоритарних округах Херсонщини та Черкащини представники партії брали участь виключно як техкандидати, щоб партію не позбавили реєстрації.

"Всім без винятку політичним силам і очільникам обласних осередків ми надішлемо листи із результатами моніторингу маркерних голосувань. Рух ЧЕСНО вимагає відкликати цих депутатів із Ірпінської ради. Інформація щодо голосувань буде внесена в унікальну інформаційну базу ПолітХаб. Що стосується керівників партій, які відповідальні за партбудівництво, то в їхні профілі буде додана інформація про те, як вони реагують на звернення Руху ЧЕСНО і чи ініціюють відкликання цих політиків з рад. Імперативний мандат — це не право партій, а обов’язок”, — наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо, Рух ЧЕСНО визначив для Київської облради маркерним голосування за зміну Схеми перспективного планування. Без зміни рішення облради для Біличанського лісу залишається загроза забудови з боку недоброчесних політиків Ірпеня. Наприклад, кандидатами на відкликання стала велика кількість депутатів фракції “Слуга народу”, яка провалила голосування.

У Бучанській райраді кандидатами на відкликання стали ті депутати, які проголосували за розширення меж селища Коцюбинське до майже 3 тисяч га коштом Біличанського лісу. Саме його депутати Коцюбинського з 2008 року намагаються забудувати.