В 2021 году РФ провела на оккупированных частях территорий Луганской и Донецкой областей ряд агресивных процессов направленных на фактическое присоединение этих территорий.

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Паспортизация РФ. В 2021 году оккупационные администрации РФ в ОРДЛО увеличила объемы выдачи паспортов РФ гражданам Украины проживающим в ОРДЛО. На 1 ноября 2021 года количество выданных паспортов РФ в ОРДЛО составило 813 тысяч, а заявки на получение паспорта РФ в ОРДЛО составляет 967 тысяч при общем количестве жителей ОРДЛО в 2,7 млн. человек.

Образование в ОРДЛО. По состоянию на октябрь 2021 года, все учебные заведения в ОРДЛО перешли на стандарты и программы обучения РФ. Выпускники ВУЗов в ОРДЛО получают дипломы Российского образца, которые признаются на территории РФ.

Проведение выборов в Госдуму РФ на территории ОРДЛО. В 2021 году на территории ОРДЛО, РФ организовала проведение выборов в государственную думу РФ и к голосованию были привлечены жители ОРДЛО имеющие паспорт граждан РФ. Выборы проходили на территории Ростовской области и территории ОРДЛО в т.н. виртуальном режиме. Т.е. на территории ОРДЛО были организованы полноценные избирательные участки на которых проходило голосование через приложение «Госуслуги». В выборах приняло участие около 350 000 жителей ОРДЛО.

Выдача документов РФ в ОРДЛО. РФ кроме выдачи паспортов РФ, начала выдавать в ОРДЛО СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) и ОМС (обязательный полис медицинского страхования) для создания иллюзии о социальной защите местного населения со стороны РФ.

Трудовая миграция в РФ. На территории ОРДЛО развернули активную кампанию по привлечению трудового ресурса из ОРДЛО на территории РФ. Это касается в первую очередь шахтеров и работников металлургических предприятий. Агитация ведется через наружную рекламу в ОРДЛО. В 2021 году по подсчетам «Восточной правозащитной группы» из ОРДЛО в РФ выехало 1,4 тысячи шахтеров на работу вахтовым методам. Такой массовый выезд рабочей силы из ОРДЛо обусловлен массовым закрытием шахт ОРДЛО и невыплатой заработной платы на работающих предприятиях.

Переселение из ОРДЛО в РФ. В 2021 году по программе МИДа РФ под названием «Соотечественники» из ОРДЛО в РФ выехало более 1,8 тысячи человек. Программа заключается в переселении русскоговорящего населения постсоветского пространства в отдаленные районы РФ (Магаданская область, Амурский край, Нижний Тагил и т.д.), переселенцам предоставляется денежная компенсация и подъемные средства до 400 000 рублей в зависимости от региона.

Идеология РФ. В 2021 году на территории ОРДЛО была презентована т.н. доктрина «Русский Донбасс», которая является идеологическим документом по созданию «Русского, национального государства» на территориях ОРДЛО. Доктрина была представлена на масштабном форуме «Русский Донбасс» на который съехались пропагандисты, политики и политологи РФ. Также на территории ОРДЛО в 2021 году прошли форумы с участием политиков и депутатов государственной Думы РФ, где были распространены антиукраинские мэсэджи (форум «Единство русских, форум «Русское слово», форум «Русский донбасс», форум «Защитники России»). Разработкой доктрины «Русский Донбасс» занималась НПО «Изборский клуб» в который входят теоретики русского национализма – Александр Дугин и Александр Проханов.

Партия «Единая Россия». В 2021 году на территорию ОРДЛО впервые с начала военного конфликта 2021 года прибыла делегация от политической партии РФ «Единая Россия» во главе с секретарем генерального совета Партии Андреем Турчаком. Визит был связан с предстоящими выборами на территории ОРДЛО (выборы в Госдуму РФ). После данного визита всем партиям и политикам РФ, кроме политиков от «Единой России» была запрещена деятельность на территории ОРДЛО в следствии чего были ликвидированы партийные представительства партии «Справедливая Россия-за правду», а политическому деятелю Захару Прилепину и его команде был запрещен въезд на территорию ОРДЛО. После выборов в Госдуму РФ, в парламенте РФ появились «предствители» жителей ОРДЛО в Госдуме – Александр Бородай, Виктор Водолацкий и Анатолий Вассерман. Также оккупационные администрации РФ в ОРДЛО стали принуждать жителей ОРДЛО вступать в движение сторонников партии «Единая Россия», а чиновников оккупационных администраций заставили стать членами «Единой России».

Признание товаров из ОРДЛО в РФ. В 2021 году, Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о признании товаров произведенных на территории ОРДЛО. Также в бюджете РФ на 2022 год заложены квоты на покупку товаров из ОРДЛО (уголь, металл, табачные изделия, алкогольные изделия, продукты питания). Т.е. РФ будет предоставлять государственные заказы оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО.

Упрощение таможенного контроля РФ с ОРДЛО. В 2021 году начато модернизация КПП на границе ОРДЛО и РФ с целью увеличения пропускной способности количество выезжающих жителей из ОРДЛО в РФ для уменьшения очередей. Также подготавливаются нормативно-правовые акты для упрощения документальной процедуры жителям ОРДЛО с паспортами «ДНР» и «ЛНР».

Транспортное сообщение ОРДЛО и РФ. В 2021 году планируется выделение финансовых средств, для восстановления аэропорта в Луганске с последующим использованием аэропорта для полетов жителей ОРДЛО в регионы РФ. Также на ряду с авиасообщением, будут выделены средства для модернизации и восстановления железной дороги с ее соединением с РФ, т.е. железная дорога будет соединена между Луганском, Донецком и Ростовской областью. ЖД направление будет использоваться, в том числе для оперативной переброски военной техники из РФ в ОРДЛО.

Вывод: фактически РФ уже провела все процессы интеграции временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Особенностью проведения процессов является то, что РФ пошла по обратному пути поставив юридическое признание территорий ОРДЛО независимыми государствами в последнюю очередь. При нынешней проводимой РФ политики в ОРДЛО выполнения Минских соглашений Украиной, фактически является дестабилизирующем фактором всей страны в целом.