І знову: чи вистачить на зиму газу в підземних сховищах?

З чого ми починали та що маємо?
03.10.2021 – дата, коли вже було припинено закачку та розпочато відбір газу з підземних сховищ газу (ПСГ). Всього у ПСГ було 18,7 млрд м3 з таким балансом:
- 2,7 (власність нерезидентів України);
- 0,8 (приватні українські власники);
- 4,7 млрд – газ активного зберігання (або технологічний, який неможливо використати).
Залишок до розпорядження державою в особі Нафтогазу - 10,5 млрд м3.
Пройшло трохи більше двох місяців і що ми маємо?
Станом на 05.12.2021 ми маємо лише 15,7 млрд м3 газу в сховищах, із яких:
- 1,0 (власність нерезидентів України);
- 0,5 (приватні українські власники);
- 4,7 млрд м3 – газ активного зберігання.
Залишок до розпорядження державою в особі Нафтогазу 9,5 млрд м3.
Отже за два місяці та два дні газові запаси, якими розпоряджається держава, «схудли» на 1 млрд м3.
Хто цікавиться споживанням блакитного палива в цілому, то додатково до власного видобутку, що становить біля 1,1 млрд м3 в місяць, ми за два місяці спожили/відібрали 1 млрд м3 газу з ПСГ, який належав державі.
Проста математика: 18,7 млрд м3-15,7 млрд м3 = 3 млрд м3, а не один? Це справді так, але головна частка виведеного з ПСГ блакитного палива – газ іноземних власників. Мінус 1,7 млрд м3. Маю великий сумнів, що вони дали/дозволили його використання для наших внутрішніх українських потреб.
Враховуючи, що приватні українські власники теж використали за ці два місяці 0,3 млрд м3, логічно припустити, що всього спожили з ПСГ в цілому 1,3 млрд м3. Ще раз наголошую – це додатково до нашого українського видобутку. Ну просто беру останню складову за сталу на місяць в 1,1 млрд м3. Щодо власного видобутку – це з даних, оприлюднених НКРЕКП за минулий рік. Маєте новіші дані –діліться.
До речі, ще з минулого аналізу, дійшов висновку – що ці цифри, якщо вони дійсно сталі помісячно, то майже не впливають на відбір з ПСГ. Отже занурився знову в розрахунки для Вас.
Частина минулого опалювального періоду, як база для порівняння
Сайт Укртрансгазу, на жаль, дозволяє порівнювати/використовувати дані лише з 1 січня 2021 року. Так от із 01.01.2021 по 01.05.2021, або з нового року до часу з якого ми припинили відбір з ПСГ, на усі потреби пішло 8,4 млрд м3. Це з нерезидентами України (0,4 млрд м3) , то ж всього українське споживання «з’їло» 8 млрд м3 газу зі сховищ у розпорядженні держави в особі Нафтогазу за перші чотири місяці 2021 року.
І це буде нашою «базою» порівняння для оцінки проходження саме цього опалювального періоду.
Ніби ж вистачає? Маємо 9,5 млрд м3 на 5 місяців при 8 млрд м3 споживання за 4 місяці в минулому опалювальному сезоні зимового періоду.
Стоп! Стоп! Але ж сам писав про споживання з ПСГ у жовтні? Ну, типу, НАК молодець, все було раціонально. Так, і справді писав.
Що ж, порахуємо ще раз, але візьмемо до уваги виключно листопадове споживання та помісячні розрахунки за останній місяць.
А тепер помісячно!
Отже на 4 листопада 2021 року в сховищах 17,8 млрд м3 газу, з яких:
- 1,9 (власність нерезидентів України);
- 0,7 (приватні українські власники).
За листопад місяць іноземні власники виводять свої 0,9 млрд м3, українські власники – 0,2 млрд м3.
Який тоді баланс спожитого?
А ось і він: 17,8 млрд м3 – 15,7 млрд м3 – 0,9 млрд м3 = 1,2 млрд м3, з яких 0,2 млрд м3 – це газ приватних українських власників. Припускаю, що, як і у випадку вище, використали вони його для власних потреб – для української економіки, а не за межами держави.
Тут вже «зрада» трохи проглядається, бо ж виходить, що ми «спалили» 1,2 млрд м3 з ПСГ за листопад.
Проте середнє споживання в опалювальний сезон, скажуть уважні, за січень-квітень 2021 включно – це 2 млрд м3/місяць! То яка тут «зрада» в листопаді 2021?
Гадаю, що майбутнє грудневе споживання з ПСГ теж становитиме 2 млрд м3/місяць.
А в нас усього 9,5 млрд м3 в ПСГ державного газу й 0,5 газу приватних власників. Так що виходить наче такий баланс: 10 млрд м3 у ПСГ = 10 млрд м3 споживання з ПСГ за умови всіх факторів, що були в «базі» розрахунків перших чотирьох місяців 2021 року.
Але наскільки «база» насправді відрізнятиметься, ми побачимо вже за підсумками грудня.
На жаль, не зміг відшукати показники споживання газу українськими ТЕС і ТЕЦ у листопаді 2021 року та бодай в одному місяці за періоді «бази» порівнянь січня – квітня 2021 року.
І звісно, що є ще надія на теплу зиму. Але коли рівень споживання = рівню запасам, стверджувати, що блакитного палива вистачить на сезон, не буду.
Тому прогноз змінюватиметься й надалі та схоже – погіршиться. Чекаємо на цифри грудня.