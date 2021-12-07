І знову: чи вистачить на зиму газу в підземних сховищах?

Для тих, хто більше цікавиться блакитним паливом і споживанням, але з дашбордом вище посидіти не бажає, цей довгий текст із цифрами та малюночками.

Роблю висновки на основі аналізу відкритих даних від Укртрансгазу, який зробити може кожен зимовим вечором за кілька годин.

Для тих, хто не любить мову цифр, відповім коротко: схоже, що таки не вистачить.

Однак навіть теплий листопад 2021 вже вносить невтішні корективи.

Фото: mpe.kmu.gov.ua

З чого ми починали та що маємо?

03.10.2021 – дата, коли вже було припинено закачку та розпочато відбір газу з підземних сховищ газу (ПСГ). Всього у ПСГ було 18,7 млрд м3 з таким балансом:

- 2,7 (власність нерезидентів України);

- 0,8 (приватні українські власники);

- 4,7 млрд – газ активного зберігання (або технологічний, який неможливо використати).

Залишок до розпорядження державою в особі Нафтогазу - 10,5 млрд м3.

Пройшло трохи більше двох місяців і що ми маємо?

Станом на 05.12.2021 ми маємо лише 15,7 млрд м3 газу в сховищах, із яких:

- 1,0 (власність нерезидентів України);

- 0,5 (приватні українські власники);

- 4,7 млрд м3 – газ активного зберігання.

Залишок до розпорядження державою в особі Нафтогазу 9,5 млрд м3.

Отже за два місяці та два дні газові запаси, якими розпоряджається держава, «схудли» на 1 млрд м3.

Хто цікавиться споживанням блакитного палива в цілому, то додатково до власного видобутку, що становить біля 1,1 млрд м3 в місяць, ми за два місяці спожили/відібрали 1 млрд м3 газу з ПСГ, який належав державі.

Проста математика: 18,7 млрд м3-15,7 млрд м3 = 3 млрд м3, а не один? Це справді так, але головна частка виведеного з ПСГ блакитного палива – газ іноземних власників. Мінус 1,7 млрд м3. Маю великий сумнів, що вони дали/дозволили його використання для наших внутрішніх українських потреб.

Враховуючи, що приватні українські власники теж використали за ці два місяці 0,3 млрд м3, логічно припустити, що всього спожили з ПСГ в цілому 1,3 млрд м3. Ще раз наголошую – це додатково до нашого українського видобутку. Ну просто беру останню складову за сталу на місяць в 1,1 млрд м3. Щодо власного видобутку – це з даних, оприлюднених НКРЕКП за минулий рік. Маєте новіші дані –діліться.

До речі, ще з минулого аналізу, дійшов висновку – що ці цифри, якщо вони дійсно сталі помісячно, то майже не впливають на відбір з ПСГ. Отже занурився знову в розрахунки для Вас.

Частина минулого опалювального періоду, як база для порівняння

Сайт Укртрансгазу, на жаль, дозволяє порівнювати/використовувати дані лише з 1 січня 2021 року. Так от із 01.01.2021 по 01.05.2021, або з нового року до часу з якого ми припинили відбір з ПСГ, на усі потреби пішло 8,4 млрд м3. Це з нерезидентами України (0,4 млрд м3) , то ж всього українське споживання «з’їло» 8 млрд м3 газу зі сховищ у розпорядженні держави в особі Нафтогазу за перші чотири місяці 2021 року.

І це буде нашою «базою» порівняння для оцінки проходження саме цього опалювального періоду.

Ніби ж вистачає? Маємо 9,5 млрд м3 на 5 місяців при 8 млрд м3 споживання за 4 місяці в минулому опалювальному сезоні зимового періоду.

Стоп! Стоп! Але ж сам писав про споживання з ПСГ у жовтні? Ну, типу, НАК молодець, все було раціонально. Так, і справді писав.

Що ж, порахуємо ще раз, але візьмемо до уваги виключно листопадове споживання та помісячні розрахунки за останній місяць.

А тепер помісячно!

Отже на 4 листопада 2021 року в сховищах 17,8 млрд м3 газу, з яких:

- 1,9 (власність нерезидентів України);

- 0,7 (приватні українські власники).

За листопад місяць іноземні власники виводять свої 0,9 млрд м3, українські власники – 0,2 млрд м3.

Який тоді баланс спожитого?

А ось і він: 17,8 млрд м3 – 15,7 млрд м3 – 0,9 млрд м3 = 1,2 млрд м3, з яких 0,2 млрд м3 – це газ приватних українських власників. Припускаю, що, як і у випадку вище, використали вони його для власних потреб – для української економіки, а не за межами держави.

Тут вже «зрада» трохи проглядається, бо ж виходить, що ми «спалили» 1,2 млрд м3 з ПСГ за листопад.

Проте середнє споживання в опалювальний сезон, скажуть уважні, за січень-квітень 2021 включно – це 2 млрд м3/місяць! То яка тут «зрада» в листопаді 2021?

Гадаю, що майбутнє грудневе споживання з ПСГ теж становитиме 2 млрд м3/місяць.

А в нас усього 9,5 млрд м3 в ПСГ державного газу й 0,5 газу приватних власників. Так що виходить наче такий баланс: 10 млрд м3 у ПСГ = 10 млрд м3 споживання з ПСГ за умови всіх факторів, що були в «базі» розрахунків перших чотирьох місяців 2021 року.

Але наскільки «база» насправді відрізнятиметься, ми побачимо вже за підсумками грудня.

На жаль, не зміг відшукати показники споживання газу українськими ТЕС і ТЕЦ у листопаді 2021 року та бодай в одному місяці за періоді «бази» порівнянь січня – квітня 2021 року.

І звісно, що є ще надія на теплу зиму. Але коли рівень споживання = рівню запасам, стверджувати, що блакитного палива вистачить на сезон, не буду.

Тому прогноз змінюватиметься й надалі та схоже – погіршиться. Чекаємо на цифри грудня.