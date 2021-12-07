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І знову: чи вистачить на зиму газу в підземних сховищах?

Лише нещодавно писав, що все ніби буде ок.

Однак навіть теплий листопад 2021 вже вносить невтішні корективи.

Для тих, хто не любить мову цифр, відповім коротко: схоже, що таки не вистачить.

Роблю висновки на основі аналізу відкритих даних від Укртрансгазу, який зробити може кожен зимовим вечором за кілька годин.

Для тих, хто більше цікавиться блакитним паливом і споживанням, але з дашбордом вище посидіти не бажає, цей довгий текст із цифрами та малюночками.

Фото: mpe.kmu.gov.ua

З чого ми починали та що маємо?

03.10.2021 – дата, коли вже було припинено закачку та розпочато відбір газу з підземних сховищ газу (ПСГ). Всього у ПСГ було 18,7 млрд м3 з таким балансом:

- 2,7 (власність нерезидентів України);

- 0,8 (приватні українські власники);

- 4,7 млрд – газ активного зберігання (або технологічний, який неможливо використати).

Залишок до розпорядження державою в особі Нафтогазу - 10,5 млрд м3.

Пройшло трохи більше двох місяців і що ми маємо?

Станом на 05.12.2021 ми маємо лише 15,7 млрд м3 газу в сховищах, із яких:

- 1,0 (власність нерезидентів України);

- 0,5 (приватні українські власники);

- 4,7 млрд м3 – газ активного зберігання.

Залишок до розпорядження державою в особі Нафтогазу 9,5 млрд м3.

Отже за два місяці та два дні газові запаси, якими розпоряджається держава, «схудли» на 1 млрд м3.

Хто цікавиться споживанням блакитного палива в цілому, то додатково до власного видобутку, що становить біля 1,1 млрд м3 в місяць, ми за два місяці спожили/відібрали 1 млрд м3 газу з ПСГ, який належав державі.

Проста математика: 18,7 млрд м3-15,7 млрд м3 = 3 млрд м3, а не один? Це справді так, але головна частка виведеного з ПСГ блакитного палива – газ іноземних власників. Мінус 1,7 млрд м3. Маю великий сумнів, що вони дали/дозволили його використання для наших внутрішніх українських потреб.

Враховуючи, що приватні українські власники теж використали за ці два місяці 0,3 млрд м3, логічно припустити, що всього спожили з ПСГ в цілому 1,3 млрд м3. Ще раз наголошую – це додатково до нашого українського видобутку. Ну просто беру останню складову за сталу на місяць в 1,1 млрд м3. Щодо власного видобутку – це з даних, оприлюднених НКРЕКП за минулий рік. Маєте новіші дані –діліться.

До речі, ще з минулого аналізу, дійшов висновку – що ці цифри, якщо вони дійсно сталі помісячно, то майже не впливають на відбір з ПСГ. Отже занурився знову в розрахунки для Вас.

Частина минулого опалювального періоду, як база для порівняння

Сайт Укртрансгазу, на жаль, дозволяє порівнювати/використовувати дані лише з 1 січня 2021 року. Так от із 01.01.2021 по 01.05.2021, або з нового року до часу з якого ми припинили відбір з ПСГ, на усі потреби пішло 8,4 млрд м3. Це з нерезидентами України (0,4 млрд м3) , то ж всього українське споживання «з’їло» 8 млрд м3 газу зі сховищ у розпорядженні держави в особі Нафтогазу за перші чотири місяці 2021 року.

І це буде нашою «базою» порівняння для оцінки проходження саме цього опалювального періоду.

Ніби ж вистачає? Маємо 9,5 млрд м3 на 5 місяців при 8 млрд м3 споживання за 4 місяці в минулому опалювальному сезоні зимового періоду.

Стоп! Стоп! Але ж сам писав про споживання з ПСГ у жовтні? Ну, типу, НАК молодець, все було раціонально. Так, і справді писав.

Що ж, порахуємо ще раз, але візьмемо до уваги виключно листопадове споживання та помісячні розрахунки за останній місяць.

А тепер помісячно!

Отже на 4 листопада 2021 року в сховищах 17,8 млрд м3 газу, з яких:

- 1,9 (власність нерезидентів України);

- 0,7 (приватні українські власники).

За листопад місяць іноземні власники виводять свої 0,9 млрд м3, українські власники – 0,2 млрд м3.

Який тоді баланс спожитого?

А ось і він: 17,8 млрд м3 – 15,7 млрд м3 – 0,9 млрд м3 = 1,2 млрд м3, з яких 0,2 млрд м3 – це газ приватних українських власників. Припускаю, що, як і у випадку вище, використали вони його для власних потреб – для української економіки, а не за межами держави.

Тут вже «зрада» трохи проглядається, бо ж виходить, що ми «спалили» 1,2 млрд м3 з ПСГ за листопад.

Проте середнє споживання в опалювальний сезон, скажуть уважні, за січень-квітень 2021 включно – це 2 млрд м3/місяць! То яка тут «зрада» в листопаді 2021?

Гадаю, що майбутнє грудневе споживання з ПСГ теж становитиме 2 млрд м3/місяць.

А в нас усього 9,5 млрд м3 в ПСГ державного газу й 0,5 газу приватних власників. Так що виходить наче такий баланс: 10 млрд м3 у ПСГ = 10 млрд м3 споживання з ПСГ за умови всіх факторів, що були в «базі» розрахунків перших чотирьох місяців 2021 року.

Але наскільки «база» насправді відрізнятиметься, ми побачимо вже за підсумками грудня.

На жаль, не зміг відшукати показники споживання газу українськими ТЕС і ТЕЦ у листопаді 2021 року та бодай в одному місяці за періоді «бази» порівнянь січня – квітня 2021 року.

І звісно, що є ще надія на теплу зиму. Але коли рівень споживання = рівню запасам, стверджувати, що блакитного палива вистачить на сезон, не буду.

Тому прогноз змінюватиметься й надалі та схоже – погіршиться. Чекаємо на цифри грудня.

Олександр Ганущин Олександр Ганущин , Голова Львівської обласної ради (2015-2020)
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