Биткоин – первая криптовалюта и ключевой элемент криптоиндустрии

Небольшой экскурс в историю

Все началось в далеком 2008-м году с рассылки человека (или группы людей) под псевдонимом Сатоши Накамото среди небольшой группы людей, так называемых шифропанков. Рассылка включала в себя документ под названием Bitcoin White Paper и содержала 8 страниц описания и 1 страницу с использованными материалами. Документ описывал протокол работы одноранговой платежной сети.

По сути, Сатоши предложил первую в истории человечества полностью действительно децентрализованную платежную систему, которая не нуждалась в контроле государства или любых других центральных органов и форм. В основу протокола системы было заложено использование электронных жетонов (или нативных токенов) которые назывались Биткоинами. А эмиссия самих жетонов была организована алгоритмически и полностью децентрализовано. Иными словами никто, даже создатель(и) системы не могли контролировать или влиять на процесс эмиссии. В итоге Биткоины продемонстрировали что имеют все свойства, присущие наличным деньгам.

В основе безопасности и не цензурируемости системы был заложен алгоритм HashCash, который не был изобретением Сатоши Накамото. Его разработал Адам Бэк в 1997 году для защиты электронной почты от спама и DoS-атак. Алгоритм обеспечивал возможность контроля проделанной работы и в последующем стал известен именно как Доказательство проделанной работы или Proof-Of-Work. Именно этот алгоритм является базовым в майнинге криптовалюты.

Доказательство проделанной работы заключалось в следующем – для обращения к серверу нужно сначала выполнить некую вычислительную задачу, где существует множество решений, но нет алгоритма, позволяющего найти все решения сразу или как-то оптимизировать процесс поиска. Абсолютно для каждого решения нужно проводить вычисления отдельно. С другой стороны проверка уже найденного решения занимала ничтожно мало времени относительно того, которое было затрачено на его поиск. Это защищало сервер от спам-атак.

До Сатоши Накамото было несколько предшественников, которые пытались встроить в алгоритм HashCash экономическую модель. Например, Хэл Финни, Ник Сабо, которые впоследствии стали активными участниками сети Bitcoin, еще до ее появления вынашивали идею электронных денег. Но лишь 31-го октября 2008-го года с публикацией White Paper Bitcoin мир получил новую технологию.

Эмиссионная модель жетонов, Биткоинов, сконструирована дефляционно с конечным количеством выпускаемых жетонов - 21 миллион. Сегодня уже выпущено (добыто) 18.88 миллионов, что составляет почти 90% всей эмиссиии прогнозируется, что эмиссия завершится в 2140-м году.

Запуск и признание Биткоина

3 января 2009-го года появился первый блок Bitcoin, в котором было сгенерировано 50 биткоинов.

Первый блок отличается от остальных тем, что он не имеет предшественника. Все блоки криптографически связаны между собой за исключением первого блока у которого нет ссылки на предыдущий. Первый блок называется Genesis Block, в него Сатоши Накамото записал информацию из заголовка британского издания The Times того дня “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”. Это можно перевести как “3 января 2009, Канцлер на пороге второй помощи банкам”.

Возможно, как раз в начале разгара масштабного мирового финансового кризиса это был своего рода троллинг действующей финансовой системы.

Далее к процессу присоединились другие программисты и специалисты в криптографии. 12 января 2009-го года Сатоши отправил первую транзакцию в блокчейне (10 Биткоинов) Хэлу Финни, уже выше упомянутому Биткоин энтузиасту.

К концу года Биткоин - первая криптовалюта в мире - постепенно проникал в специализированные сообщества – форумы гиков, разработчиков и просто энтузиастов сферы шифрования. Осенью 2009-го дискутировали на тему сколько может стоить Биткоин и за 1 доллар давали 1300 Биткоинов. Естественно, тогда еще никто и предположить не мог, какое будущее ждет первую цифровую децентрализованную валюту.

В мае 2010 произошло легендарное событие в крипто мире, о котором много пишут и говорят на мероприятиях. За 10 000 Биткоинов разработчик Ласло Хейниц купил две пиццы стоимостью около 40 долларов. Это была первая в истории транзакция по обмену реального продукта на криптовалюту. По текущему курсу объем этой операции это примерно 600 миллионов долларов! Каждый год 22 мая (день покупки) крипто комьюнити по всему миру отмечает Bitcoin Pizza Day.

В июле 2010-го в Японии начала работу Биткоин-биржа, где проходили все основные мировые торги. Чуть позже не менее значимая биржа открылась и на территории СНГ.

Таким образом, до 2013 года Биткоин - первая в истории криптовалюта - был такой себе темной лошадкой, игрушкой, известной лишь в узких кругах людей и не воспринимался серьезно широкой публикой. Шутки ради программисты перекидывали друг другу Биткоины сотнями и тысячами монет, общались только на узкопрофильных форумах. А добывать монеты можно было обычным домашним компьютером.

И только когда майнинг начал приобретать промышленные масштабы, сложность сети стала расти, возросла конкуренция. Это привело к разработке специализированного оборудования, асиков, ASIC. Это специализированный чип который нацелен на выполненные узконаправленной задачи что позволяет находить решение намного эффективнее стандартной архитектуры эвм.

В развитии индустрии майнинга тогда Украина сыграла большую роль.

Так, весной 2013 года выходцами из Украины - основателями компании BitFury были разработаны инновационные ASIC-чипы с низким энергопотреблением. Для них не использовали сторонних модулей, вся разработка была сделана с нуля. Вскоре в объемах партий чипов счет стал идти на миллионы, а рынок продолжил развитие.

До 2014 года Украина занимала около 30% рынка добычи Bitcoin, а в некоторые моменты имела даже более 50% всей мощности сети в мире, а обрабатывал это все майнинг-пул GHash.IO, который тоже созданный украинской командой.

Принципы работы сети Биткоина, процесс майнинга

Сеть Биткоина – полностью децентрализованная, пиринговая и анонимная. Пиринговая – значит одноранговая, то есть, все участники равны между собой и нет единого центра управления. Целостность данных обеспечивается блокчейн, безопасность сети ее мощностью (хешрейтом), а балансы и транзакции - криптографией на базе электронных цифровых подписей. Обмен данными происходит прямо между клиентами, без использования третьей стороны.

Основой работы системы является алгоритм консенсуса, который включает в себя все вышеупомянутые и некоторые другие технологии. Именно алгоритм консенсуса является главной инновацией Сатоси Накамото. Этот алгоритм позволяет входить в консенсус всем участникам экосистемы. В первую очередь майнерам, которые являются главной “силой”, гарантией безопасности, нецензурируемости и целостности.

Как же можно майнить Биткоин? Для вычисления математических задач нужно иметь вычислительный аппаратный комплекс, на сегодняшний день это уже профессиональное оборудование, и специальное программное обеспечение. Майнить можно самостоятельно или объединяться с другими майнерами в пул.

Совместными мощностями решать задачу хеширования гораздо проще, и в итоге получить новый блок выходит на много чаще - вознаграждение. Добытые монеты делятся между участниками пула соответственно мощности их участников.

Кроме майнинга, Биткоин можно получить и другими способами: предлагаю вашему вниманию статью на нашем блоге “Как можно получить криптовалюту”. Но наиболее популярные способы получения Биткоина - покупка или получение оплаты за товар или услугу. Для обоих случаев вам понадобиться кошелек, куда их принять.

На сегодняшний день решений много, но наиболее хорошие те, которые дают полный контроль над вашими криптовалютами без ограничений. Наш продукт – приложение Trustee Wallet позволяет бесплатно и абсолютно свободно создать свой собственный кошелек и пользоваться им без каких либо ограничений. Криптокошелек включает все упомянутые возможности, и еще ряд других инновационных функций.

Перспективы Биткоина

После появления первой цифровой валюты, на рынок вышли десятки тысяч других криптовалют – это и простые клоны, копирующие сеть Биткоина, и совершенно новые децентрализованные технологии. Эти монеты называют альткоинами. Но лидерство Биткоина, его первенство, до сих пор не оспорил ни один, даже самый инновационный и технологичный альткоин, как по использованию в криптоэкономике так и по капитализации.

Как уже упоминалось, Биткоин имеет ограниченную эмиссию, а спрос на него постоянно растет – как следствие, растет и его рыночная капитализация, а соответственно, курс.

Биткоин по своей сути больше всего похож на золото, он редкий, свободный, не имеет границ, сам по себе ценность, а не производный актив как все фиатные валюты. Но Биткоин - лучше, чем золото, поскольку во многом сильно его превосходит, что делает его лучшими деньгами выигрывая у абсолютно бесперспективных фиатных валют. Биткоин можно бесплатно хранить и практически бесплатно передавать на любые расстояния 24/7, он отлично делится на сто миллионов частиц и имеет мгновенную ликвидность без издержек.

Биткоин – самая первая криптовалюта и первая технология, которая, по сути, ввела понятие частной собственности в цифровом пространстве. Собственность в реальном мире сильно ограничена по умолчанию и постоянно теряет позиции, ее также всегда могут оспорить в суде и далеко не всегда справедливо. Собственность в цифровом виде это что-то совершенно новое, цифровая собственность по настоящему не имеет никаких ограничений и границ.

Следует отметить, что на законодательном уровне полного принятия криптовалют еще нет. Пока только отдельные страны полноценно внедряют Биткоин в свою экономику. Но юридическое регулирование криптовалют уже активно разрабатывается, так как они уверенно тактически занимают свое место на финансовых рынках. Важно понимать, что для Биткоина и криптовалют регулирование не есть важным и жизненно необходимым, это абсолютно самодостаточные системы без участие традиционных властных институтов.

Нужно понимать следующий ключевой момент – прогресс необратим в обществе, еще ни одну технологию не удавалось повернуть вспять. Так же будет и с принятием криптовалют. Это не значит, что они заменят обычные фиатные деньги одномоментно и без сопротивления. Но будут проникать в социум все глубже и глубже с течением времени.